‘Zlatan me disse que é uma liga para atacantes’ – Giroud do LAFC

Quando o clube da MLS LAFC revelou oficialmente sua mais nova estrela, Olivier Giroud, na quinta-feira, o atacante francês revelou que tomou sua decisão pela MLS com base no conselho do antigo rival da cidade, Zlatan Ibrahimović.

“Falei com Zlatan, que era a parte errada da cidade”, disse Giroud sobre o ex-astro do Manchester United, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, que jogou as temporadas de 2018 e 2019 pelo LA Galaxy.

“Ele me disse que eu iria gostar, é uma liga para atacantes…os times não jogam para manter o resultado ou defender. Eles jogam para marcar gols e dar prazer aos fãs apaixonados.”

Uma das estrelas de maior sucesso de sua geração, Giroud ganhou 11 troféus importantes e marcou quase 300 gols em mais de 700 jogos por clubes.

O atacante francês de 37 anos assinou com o LAFC em maio.

Giroud chega aos Estados Unidos após 18 anos nas principais ligas profissionais da Ligue 1, Premier League e Serie A, que incluíram as últimas quatro temporadas com o AC Milan. Ele tem 285 gols em 716 partidas de clube.

“Posso trazer minha experiência, meu profissionalismo, meus objetivos e, claro, todos os conselhos que posso dar”, disse ele. “Estarei disponível para meus parceiros. É um campeonato diferente comparado à Europa, que melhorou muito nos últimos anos, mas é diferente. Tenho que me adaptar, mas estarei lá para trazer minha contribuição.”

Giroud treinará com o LAFC pela primeira vez na sexta-feira, com sua primeira aparição em uma partida, provavelmente daqui a algumas semanas.

Olivier Giroud foi oficialmente apresentado como jogador do LAFC na quinta-feira. Foto de Boris Streubel/Getty Images

Giroud quase chegou a Los Angeles há quatro anos. Ele disse que se encontrou com representantes do LA Galaxy, mas disse a eles que não era o momento certo para ele deixar a Europa.

Em vez disso, Giroud usará a camisa número 9 do maior rival do Galaxy.

“Estou muito feliz de estar aqui em LA e me juntar a um grande e jovem clube que está sempre indo muito bem”, disse Giroud. “Estou ansioso para estar em campo com os meninos e trazer minha experiência. Meus objetivos são ser um competidor e sempre tentar dar o melhor para o time.”

A última aparição internacional de Giroud pela França ocorreu no mês passado no Campeonato Europeu. Ele saiu do banco em quatro jogos, incluindo uma derrota por 2 a 1 para a eventual campeã Espanha nas semifinais.

Ele fez parte do time que venceu a Copa do Mundo de 2018 e marcou um recorde nacional de 57 gols em 137 partidas. Os Bleus.

Quando Giroud jogar sua primeira partida pelo LAFC, ele será o 17º jogador a vencer uma Copa do Mundo e jogar uma partida da MLS.

O contrato de Giroud com o LAFC vai até a temporada de 2025 e inclui uma opção para 2026.

Ele é o segundo jogador francês no LAFC, juntando-se ao goleiro e ex-companheiro de seleção Hugo Lloris. Antoine Griezmann também tem sido uma fonte de especulação sobre a possibilidade de vir para a MLS e LAFC.

A pontuação de Giroud aumentou nas últimas quatro temporadas. Depois de ter apenas quatro gols pelo Chelsea em 2020-21, ele teve 11 em sua primeira temporada pelo AC Milan em 2021-22, seguido por 13 na temporada seguinte e 15 durante esta última campanha.

O LAFC está dois pontos atrás do Galaxy na Conferência Oeste, mas tem dois jogos a menos. O LAFC venceu sua primeira MLS Cup em 2022 e chegou à final no ano passado antes de perder para o Columbus.

“Estamos em segundo na tabela, mas o objetivo é terminar no topo”, disse Giroud. “E uma coisa também é por que eu queria entrar para a MLS, eu vi a melhora da liga crescendo desde os 10 anos, eles atingiram um nível muito bom comparado a antes.

Não é a primeira vez que o técnico Steve Cherundolo teve que trabalhar com uma contratação de verão significativa. Ele fez isso há dois anos com Gareth Bale e Giorgio Chiellini.

Cherundolo disse a Giroud durante a coletiva de imprensa: “Você tem rédea solta com o grupo. Você pode dizer o que quiser, eu te apoio.”

“Ele é um vencedor perene, artilheiro, campeão. Essas são as coisas que precisamos para levar nosso clube ainda mais longe”, Cherundolo acrescentou. “E o mais importante para este grupo em particular, suas habilidades de liderança, que estou realmente ansioso para ver.”

Giroud também levou menos de 24 horas para descobrir uma das desvantagens do sul da Califórnia: seu trânsito.

Giroud chegou a Los Angeles na quarta-feira à noite. Sua entrevista coletiva de apresentação com o LAFC foi adiada em 35 minutos porque sua família estava presa no trânsito a caminho do hotel no centro da cidade.

“Esse é o único ponto fraco”, disse Giroud rindo sobre o trânsito.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.