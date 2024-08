Zygimantas Ramaska ​​x Nathan Fletcher são descartados do UFC Vegas 96 no último minuto

A luta no peso-pena entre Zygimantas Ramaska ​​e Nathan Fletcher foi cancelada de última hora do card do UFC Vegas 96 no sábado.

Flecher foi forçado a sair da competição no último minuto devido a um problema médico. A notícia foi anunciada no início da transmissão.

Não foram dados mais detalhes ou se o UFC planeja remarcar a luta para uma data posterior.

Fletcher estava pronto para fazer sua estreia no octógono após assinar com a organização após um par de vitórias recentes no Cage Warriors. O prospecto de 26 anos tem um recorde geral de 8-1, com sua única derrota sendo para o veterano da PFL e Bellator Dominique Wooding em 2021.

Quanto a Ramaska, ele também estava aparecendo no UFC pela primeira vez após construir um histórico de 9-2 em promoções regionais, lutando principalmente na Lituânia.

Com Ramaska ​​x Fletcher cancelado, o card do UFC Vegas 96 segue em frente com 11 lutas no total, incluindo O lutador final 32 finais no peso médio e pena, além do evento principal entre Jared Cannonier e Caio Borralho.