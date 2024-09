‘1000 libras. A estrela das irmãs, Amy Slaton, deixa o zoológico na maca após mordida de camelo

O TMZ obteve fotos de Amy saindo do Tennessee Safari Park em Alamo em uma maca na segunda-feira… parece que ela está com dor e tem uma peça de roupa para fazer um torniquete.

As pessoas que estavam lá dizem que viram Amy andando pelo estacionamento com uma camisa enrolada no braço… antes que os funcionários do EMS ajudassem a colocá-la em uma maca.