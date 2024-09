12 jogadores de lacrosse do Tufts diagnosticados com lesão muscular rara

BOSTON — Uma dúzia de jogadores de lacrosse masculino da Universidade Tufts foram diagnosticados com uma lesão muscular rara após participarem de um treino voluntário e supervisionado de 45 minutos conduzido pela equipe, disse um porta-voz da universidade.

Cinco dos jogadores diagnosticados com rabdomiólise permaneciam hospitalizados na sexta-feira, de acordo com Patrick Collins, diretor de relações com a mídia da escola.

O treino de segunda-feira foi liderado por um graduado da universidade que concluiu o treinamento Navy SEAL.

Rabdomiólise é uma lesão em que os músculos de uma pessoa quebram, de acordo com a Cleveland Clinic. A condição com risco de vida pode ocorrer após outra lesão ou exercício excessivo sem descanso.

Tanto o número de casos confirmados quanto o número de hospitalizados podem mudar, disse Collins.

“Nossos pensamentos estão com os jogadores e suas famílias, e esperamos que eles recuperem rapidamente a boa saúde sob os cuidados de especialistas médicos locais”, disse Collins em uma declaração por escrito.

“Enquanto isso, estamos monitorando de perto a condição do restante da equipe e adiamos todas as atividades práticas da equipe até que cada membro da equipe seja avaliado e liberado clinicamente para retornar à participação”, acrescentou.

Dada a gravidade dos ferimentos, Tufts está nomeando um investigador externo e independente para conduzir uma revisão completa o mais rápido possível, com o objetivo de tomar todas as medidas necessárias para dar suporte à segurança dos alunos-atletas da escola, disse ele.

A universidade ainda está aprendendo sobre as circunstâncias que levaram aos ferimentos, ele disse, e não pode fornecer detalhes adicionais até que a investigação seja concluída.