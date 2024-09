49ers colocam Ricky Pearsall na lista NFI após WR levar tiro no peito

SANTA CLARA, Califórnia — O San Francisco 49ers colocou o wide receiver Ricky Pearsall na lista de reservas/lesões não relacionadas ao futebol americano na segunda-feira, dois dias após ele ter levado um tiro no peito durante uma tentativa de assalto em San Francisco.

A designação NFI significa que Pearsall deve perder pelo menos os quatro primeiros jogos de sua temporada de novato enquanto se recupera. San Francisco assinou com o offensive tackle Brandon Parker um contrato de um ano para preencher a vaga aberta na lista de 53 jogadores.

Pearsall foi baleado perto da Union Square de São Francisco na tarde de sábado depois que um rapaz de 17 anos de Tracy, Califórnia, tentou roubá-lo, resultando em uma briga entre os dois, de acordo com o Departamento de Polícia de São Francisco. Tanto Pearsall quanto o suspeito foram baleados durante a briga.

Depois que Pearsall foi levado para o Hospital Geral de São Francisco, a polícia anunciou que ele estava em condição estável. Ele foi atualizado para condição regular na manhã de domingo e liberado do hospital logo depois, menos de 24 horas após o tiroteio.

A mãe de Pearsall postou nas redes sociais na manhã de domingo que seu filho havia levado um tiro no peito com a bala saindo pelas costas e faltando órgãos vitais. Antes do tiroteio, Pearsall havia participado de uma sessão de autógrafos em um centro de eventos antes de ir para a Union Square, informou a ABC7 em São Francisco.

De acordo com a polícia, Pearsall estava caminhando sozinho pouco depois das 15h30, horário local, no sábado, quando o suspeito tentou roubá-lo com uma arma na esquina das ruas Geary e Grant. O Corpo de Bombeiros de São Francisco disse que uma ligação para o 911 foi feita às 15h38, horário do Pacífico, com a polícia e a equipe de emergência chegando logo depois.

O chefe de polícia de São Francisco, William Scott, disse que o suspeito foi preso logo após o tiroteio. A investigação inicial indicou que ele estava agindo sozinho “até onde sabemos”, disse Scott, acrescentando que a polícia continuaria a vasculhar as muitas câmeras de vigilância na área enquanto a investigação continua.

Scott disse que não havia “nenhuma indicação” de que o suspeito tivesse como alvo Pearsall porque ele é um jogador de futebol profissional e acrescentou que havia uma arma envolvida, com vários tiros disparados.

A promotora distrital Brooke Jenkins disse que a decisão de indiciar o suspeito, que ela observou ser menor de idade, seria tomada na terça ou quarta-feira.

O 49ers selecionou Pearsall com a escolha nº 31 no draft da NFL de abril. Ele ficou mais lento no training camp por problemas no ombro e no tendão, mas voltou a treinar na semana passada usando uma camisa azul “sem contato”.

Ao contratar Parker, os Niners adicionaram seguro enquanto continuam trabalhando no ajuste do contrato do left tackle Trent Williams. Williams tem sido um obstáculo durante o camp enquanto busca um aumento e garantias no contrato que assinou com o time em 2021.

Parker esteve com os Niners durante toda a pré-temporada, trabalhando como reserva dos atuais tackles ofensivos titulares Colton McKivitz e Jaylon Moore. Os 49ers abrem a temporada em casa em 9 de setembro contra o New York Jets.