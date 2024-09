49ers estragam o retorno de Aaron Rodgers aos Jets em vitória dominante

SANTA CLARA, Califórnia — O San Francisco 49ers estragou a festa de retorno de Aaron Rodgers com o New York Jets na segunda-feira, derrotando o quarterback em seu primeiro jogo desde que rompeu o tendão de Aquiles esquerdo há quase um ano.

Os atuais campeões da NFC abriram a temporada com uma vitória de 32 a 19 sobre o New York, e fizeram isso sem o astro running back Christian McCaffrey — que foi surpreendentemente descartado pouco antes do início do jogo.

Os 49ers conseguiram sufocar Rodgers e os Jets enquanto dominavam o tempo de posse de bola de 38:40 a 21:20.

Aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber sobre o jogo de segunda à noite para ambas as equipes:

Ainda na sexta-feira, McCaffrey disse que não tinha dúvidas de que jogaria na segunda-feira, apesar das lesões na panturrilha e no tendão de Aquiles. É por isso que foi um choque quando McCaffrey foi descartado 90 minutos antes do pontapé inicial.

Mas a ausência de McCaffrey também criou uma oportunidade para o reserva Jordan Mason — que nunca havia jogado mais de 27 snaps ofensivos em um jogo — começar pela primeira vez em suas três temporadas na NFL. Não importa, já que Mason parecia um veterano de 10 anos correndo por aí, passando por cima dos defensores do Jets a noite toda.

Quando o trabalho de Mason foi concluído, a primeira olhada nos Niners de 2024 revelou uma semelhança impressionante com os times de São Francisco de safra recente. Depois de um começo um pouco lento no primeiro quarto, os 49ers mudaram de ideia e dominaram fisicamente os Jets em ambos os lados da bola.

Foi Mason quem deu o tom. Ele terminou com recordes de carreira em corridas (28) e jardas (147). Ele adicionou um touchdown e se tornou o sexto Niner desde 1970 a registrar mais de 100 jardas corridas em sua primeira partida de carreira com o time.

O agente livre não selecionado em 2022, vindo da Georgia Tech, também se tornou o 10º jogador não selecionado do 49er a correr por mais de 100 jardas em um jogo desde que o técnico Kyle Shanahan assumiu em 2017, o maior número na NFL nesse período.

Não está claro quantos jogos McCaffrey perderá, embora com os próximos dois em superfícies artificiais (contra o Minnesota Vikings e o Los Angeles Rams), os Niners não vão apressá-lo, e Mason ofereceu muitas garantias de que eles não precisam fazer isso.

Análise do QB: Com o jogo corrido rolando, os 49ers não precisaram muito de Brock Purdy. Mas ele ainda entregou quando necessário, e seu desempenho teria sido melhor se não fosse por algumas quedas custosas, incluindo no final do primeiro tempo, quando o wideout Brandon Aiyuk deixou cair um possível touchdown. Purdy terminou 19 de 29 para 231 jardas sem touchdowns ou interceptações.

Tendência promissora: A defesa de corrida dos 49ers teve dificuldades na reta final em 2023, cedendo 4,8 jardas por corrida (30º na NFL) da Semana 14 até o Super Bowl. Eles tentaram corrigir isso na offseason contratando Nick Sorensen como coordenador defensivo e alocando recursos para mais corpos grandes na linha defensiva, como os tackles Maliek Collins e Jordan Elliott e o end Leonard Floyd.

Talvez seja um pouco cedo para chamar isso de tendência, mas os primeiros retornos foram bons na segunda-feira, com o San Francisco limitando os Jets a 68 jardas em 19 corridas, uma média de 3,6 jardas por tentativa.

Jogo fundamental: Faltando 8:56 para o fim do segundo quarto, os Niners estavam perdendo por 13 a 6 e enfrentaram uma segunda descida e 19 jardas do New York 39, após uma penalidade de retenção anular uma corrida de 18 jardas de Mason.

Com um bolso limpo e tempo para lançar, Purdy arremessou para o wide receiver Jauan Jennings correndo um cruzador profundo. Jennings pegou para um ganho de 22 e um primeiro down. Os Niners marcaram três jogadas depois e nunca perderam a liderança. — Nick Wagoner

Próximo jogo: no Minnesota Vikings (13h00 horário do leste dos EUA, domingo)

Demorou um ano a mais do que o esperado, mas os Jets finalmente puderam experimentar quase um jogo completo com Rodgers. Infelizmente, sua defesa não esteve à altura da ocasião e atrapalhou qualquer chance de um retorno triunfante para Rodgers. Os Jets lideraram brevemente por 7-3 e então permitiram oito — sim, oito — drives de pontuação consecutivos.

Os Jets transformaram Mason, do 49ers, no novo nome mais cobiçado do país pelos donos de fantasy após sua grande atuação.

Um dos motivos pelos quais Rodgers queria jogar pelos Jets era sua defesa formidável, que os manteve na maioria dos jogos na temporada passada, enquanto eles enfrentavam uma roleta de quarterbacks.

Este jogo escapou deles, no entanto, e o técnico Robert Saleh acenou a bandeira branca com 4:32 restantes, tirando Rodgers em favor de Tyrod Taylor. E Rodgers ainda não jogou uma partida completa com o uniforme dos Jets.

Maior buraco no plano de jogo: O wide receiver Garrett Wilson estava a todo vapor no começo, com quatro recepções nos primeiros 11 minutos. Então ele desapareceu. Ele não foi alvo novamente até o terceiro quarto, e isso resultou em uma interceptação. A conexão Rodgers-Wilson esfriou, assim como todo o ataque.

A falta de uma opção consistente de No. 2 no jogo de passes era grande. A recepção de 26 jardas do wideout Allen Lazard no final do terceiro quarto foi o primeiro toque ofensivo de um jogador que não fosse Wilson ou o running back Breece Hall. O wide receiver Mike Williams, em seu primeiro jogo desde a cirurgia do LCA, jogou apenas um punhado de snaps e não foi um fator. O tight end Tyler Conklin não tinha alvos. Se isso se tornar uma tendência semanal, o chamado para negociar com o wideout Davante Adams do Las Vegas Raiders ficará cada vez mais alto.

Tendência preocupante: A linha defensiva dos Jets, a suposta força da unidade, foi pressionada no jogo corrido. Claramente, os Jets perderam o strongside end John Franklin-Myers (negociado na offseason). O grande defensive tackle Javon Kinlaw deveria fazer a diferença, mas ele teve uma noite tranquila. No total, Nova York permitiu 180 jardas no chão, a maioria delas entre os tackles. O Holdout Haason Reddick provavelmente não teria ajudado a defesa terrestre, mas teria apimentado a corrida de passe morna.

Tendência preocupante, Parte II: Curiosamente, o cornerback All-Pro Sauce Gardner ficou na linha lateral por nove snaps no segundo quarto. Não houve problema médico, Lisa Salters da ESPN relatou durante o jogo. Sua ausência foi custosa, já que Brock Purdy completou 6 de 6 passes sem Gardner em campo. — Rico Cimini

Próximo jogo: no Tennessee Titans (13h00 horário do leste dos EUA, domingo)