49ers lamentam erros na derrota ‘inaceitável’ para os Rams

INGLEWOOD, Califórnia — Ao discursar para sua equipe no sábado à noite, o técnico do San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, fez um severo aviso sobre o tipo de adversário que o Los Angeles Rams seria no domingo.

Embora os Rams, que ainda não venceram, estivessem vindo de uma derrota vergonhosa para o Arizona Cardinals e estivessem tão esgotados por lesões quanto qualquer outro time da liga, Shanahan esperava que o Los Angeles jogasse com muita urgência e desespero.

“Você tem que tirar a esperança deles”, disse Shanahan. “Você dá [Rams quarterback Matthew] Stafford muita esperança [and] você coloca uma bola nas mãos dele no final, não é uma situação em que você quer estar.”

Infelizmente, essa era precisamente a situação em que os Niners estavam no final da tarde de domingo. Apesar de saltar para uma liderança de 14 pontos, San Francisco não conseguiu aproveitar seu ímpeto inicial por causa de erros de times especiais, colapsos defensivos e erros ofensivos no caminho para uma derrota impressionante de 27-24.

Os Niners perderam seu segundo jogo consecutivo, caindo para 1-2, e perderam para um adversário da divisão NFC West pela primeira vez com Brock Purdy como quarterback titular. Após o jogo, Shanahan descreveu seu time como “chateado” com a forma como uma vitória escapou. Essa frustração ficou aparente no vestiário quando o wide receiver Jauan Jennings, que quase levou os Niners à vitória com uma melhor atuação da carreira, se recusou a falar com a mídia.

“Foi inaceitável”, disse o linebacker Fred Warner. “Não podemos fazer isso. Não podemos nos derrotar. Não podemos cometer esse tipo de erro novamente. Todas as três fases precisam jogar melhor. Vamos olhar a fita, consertar e seguir em frente.”

Um orgulhoso time dos 49ers que esteve em pelo menos o NFC Championship Game em quatro dos últimos cinco anos tem muito o que consertar. Os Niners entraram no domingo sem um trio de seus melhores jogadores — o lesionado running back Christian McCaffrey (tendinite de Aquiles), o recebedor Deebo Samuel (panturrilha) e o tight end George Kittle (posterior da coxa) — mas os Rams sentiram pouca simpatia, pois também estão sem muitos jogadores lesionados.

Para San Francisco, o jogo piorou com 6:22 restantes no segundo quarto e os Rams enfrentando uma quarta e 6 de seus 43. Perdendo por dois pontos e com pouco a perder, era um ponto óbvio para um punt falso, tanto que Shanahan e os Niners marcaram o retorno do punt com a expectativa de um falso.

Não importava, pois o snap direto para o running back dos Rams, Ronnie Rivers, se transformou em um ganho de 7 jardas e, eventualmente, no primeiro touchdown dos Rams. Em vez de um potencial déficit de três pontos, os Rams ficaram com muita esperança. Isso só foi reforçado pelos erros contínuos de San Francisco em times especiais.

Depois de permitir um punt bloqueado na derrota da semana passada para o Minnesota Vikings, os Niners permitiram a conversão de punt falso, erraram um field goal de 55 jardas e permitiram um retorno de punt de 38 jardas para preparar o field goal da vitória dos Rams.

“Foi aí que pensei que tínhamos uma chance de fugir com isso, não dar a eles nenhuma esperança”, disse Shanahan. “Isso deu a eles muita esperança. Os colocou de volta… essas são três grandes jogadas no jogo.”

Os times especiais não foram o único problema para os Niners no domingo. Uma defesa que segurou os Rams em zero pontos, 29 jardas e um primeiro down no primeiro quarto permitiu que Los Angeles registrasse 27 pontos, 267 jardas e 18 primeiros downs nos últimos três. Os Niners também não forçaram um turnover, já que Stafford foi o autor de seu 45º drive vencedor do jogo no quarto quarto ou na prorrogação, o sétimo maior número desde a fusão de 1970.

A vitória de 14 pontos é a maior dos Rams sob o comando do técnico Sean McVay e a maior no geral desde a Semana 2 da temporada de 2012.

“Acho que temos que sentir a perda”, disse Nick Bosa. “Não podemos simplesmente seguir em frente e agir como se estivesse tudo bem… A NFL é para cima e para baixo, e não importa o quão talentoso você acha que é, você tem que jogar bem no domingo.”

Apesar de tudo isso, os Niners ainda tiveram uma chance de vencer, em grande parte por causa de Jennings e Purdy. Começando no lugar de Samuel, Jennings entregou um jogo para lembrar com 11 recepções para 175 jardas e três touchdowns, tornando-se o quarto jogador na história da franquia a ter 175 jardas de recepção e três pontuações no mesmo jogo.

Purdy, enquanto isso, não perdeu o ritmo sem suas armas habituais, terminando 22 de 30 para 292 jardas e três touchdowns com uma classificação de passador de 137,1. Mas esses números poderiam ter sido melhores, já que Purdy não recebeu muita ajuda de recebedores de passes que não se chamavam Jennings. Os Niners foram acusados ​​de três quedas, embora tenham tido outras eliminações por penalidades.

Nenhum foi maior do que o passe profundo que Purdy disparou para um Ronnie Bell livre na lateral direita com 1:08 para o fim. O passe de Purdy foi no alvo e Bell teve uma chance limpa de uma grande recepção para preparar um field goal potencialmente vencedor do jogo. Em vez disso, Bell deixou cair e os Niners foram forçados a chutar para preparar o drive final dos Rams.

A derrota fez de Purdy o terceiro signal caller do 49ers (junto com Joe Montana e Steve Young) a perder um jogo no qual completou pelo menos 70% de seus passes e três ou mais touchdowns. Também fez os Niners caírem abaixo da marca de .500 pela primeira vez com Purdy como titular.

Com 1-2, os Niners estão bem cientes de que ainda há bastante temporada pela frente. O vestiário deles está cheio de jogadores que os ajudaram a sair de situações ainda mais difíceis no passado recente. Mas eles também sabem que oportunidades como a de domingo podem voltar para assombrá-los mais tarde no ano.

“Isso é apenas parte da NFL e ser um profissional em um esporte profissional, todo mundo é muito bom”, disse Purdy. “O ano passado não significa absolutamente nada. E toda vez que você aparece no domingo, você vai ter a melhor chance de todos. É a NFL e todos nós temos que ser realistas com isso. Temos que ter a mentalidade de ir e aproveitar todo domingo e nada nunca vai nos ser dado.”