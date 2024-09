49ers provavelmente sem Kittle, Samuel, McCaffrey vs. Rams

SANTA CLARA, Califórnia — O San Francisco 49ers provavelmente ficará sem três de seus melhores jogadores ofensivos e pode perder dois de seus melhores defensores no domingo contra o Los Angeles Rams.

Após perder os treinos de quinta e sexta-feira, o tight end George Kittle (tendão) está oficialmente listado como duvidoso para domingo. Se Kittle não jogar contra os Rams, ele se juntaria ao running back Christian McCaffrey (tendinite na panturrilha/tendinite de Aquiles) e ao receiver Deebo Samuel (panturrilha) como principais opções ofensivas descartadas.

Do outro lado da bola, o defensive end Nick Bosa e o cornerback Charvarius Ward, dois dos principais defensores dos Niners, estão listados como questionáveis. O técnico Kyle Shanahan disse que Bosa sofreu uma lesão na costela durante um período de um contra um na quinta-feira e ficou limitado naquele treino e novamente na sexta-feira.

Ward também perdeu o treino de quinta-feira com dores no tendão e no joelho, mas participou do treino de sexta-feira de forma limitada. Kittle e Ward foram adições surpresa ao relatório de lesões na quinta-feira, após treinarem integralmente na quarta-feira.

“[Kittle] e Charvarius, eles estavam doloridos depois do treino [Wednesday]como vários caras estão”, disse Shanahan. “Eles chegaram na quinta-feira de manhã e ainda estavam doloridos. E ainda hoje com Kittle. Essa é a gravidade disso.”

Em melhores notícias sobre lesões para os Niners, o safety Talanoa Hufanga foi liberado para retornar após se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito. Hufanga foi listado como duvidoso nas duas primeiras semanas enquanto ele voltava à mistura, mas não tem designação contra os Rams e está pronto para ir.

Shanahan disse que Hufanga está preparado para o jogo, e o quanto ele jogará será baseado em como as coisas vão série por série. Isso significa que George Odum e/ou Malik Mustapha podem conseguir algum trabalho oposto a Ji’Ayir Brown na segurança.

Ainda assim, Hufanga está animado por estar de volta após uma longa reabilitação que ele fez o possível para ver como algo positivo, tanto pessoal quanto profissionalmente.

“Para mim, foi uma oportunidade de estar perto da minha família”, disse Hufanga. “Foi uma oportunidade de mergulhar no manual, mergulhar na sala de cinema. E então, eu nunca realmente olhei para isso como um processo ruim para passar. Todo mundo já passou por alguma coisa e eu acho que essa foi apenas minha história e meu processo. E então, quando eu olhei para isso, há tantos pontos positivos versus negativos e eu acho que muitas pessoas podem ficar presas nos negativos e isso afetará sua cura com certeza… Estou muito feliz por estar de volta.”

Kittle, enquanto isso, passou pelo jogo da semana passada contra o Minnesota Vikings, apesar de precisar de uma intravenosa em um ponto. Se ele não puder jogar contra os Rams, os Niners provavelmente recorrerão ao veterano Eric Saubert para começar em seu lugar.

“Achei que ele fez um trabalho incrível”, disse Shanahan. “Ele entrou bem. Kittle estava com cãibras na maior parte do jogo, então [Saubert] teve que fazer muita coisa durante o jogo de Minnesota e ele tem sido muito consistente desde que chegou aqui. Se ele tem que fazer tudo, ele está pronto para o desafio.”

Jake Tonges é o único outro tight end no elenco ativo, embora Brayden Willis e Mason Pline ofereçam opções de elenco de treino que podem ser promovidas em termos de profundidade.

Os Niners raramente jogaram sem McCaffrey, Samuel e Kittle desde que McCaffrey chegou por troca em 2022. O quarterback Brock Purdy teve apenas 10 jogadas em 33 jogos sem McCaffrey, Samuel e Kittle em campo. Ele tem 3 de 7 para 49 jardas sem touchdowns e uma interceptação nessas jogadas, embora metade delas tenha ocorrido em serviço de limpeza contra os Chiefs em 2022 antes de Purdy ser titular.

Na quinta-feira, Purdy foi rápido em destacar que, mesmo que Kittle não possa jogar, os Niners ainda têm muitas opções, incluindo os recebedores Brandon Aiyuk e Jauan Jennings e o running back Jordan Mason.

“Obviamente é uma droga não ter seus caras”, disse Purdy. “É como, ‘Tudo bem, como podemos descobrir como passar a bola para outros caras?’ Temos playmakers. Eu já disse isso antes. Temos um esquema muito bom, um ótimo playcaller e alguns ótimos jogadores que se destacam em seus papéis e fazem seu trabalho muito bem. Eu ainda tenho que fazer meu trabalho em termos de minhas leituras e minhas progressões, mais do que preciso mudar a maneira como penso e ter certeza de que estou passando para este ou aquele cara porque alguns caras estão fora. Não é assim.

“Esse é o desafio para mim, é como posso continuar a ser melhor com minhas progressões e como quarterback e lidar com situações, sendo o mais eficiente possível, independentemente de quem estiver dentro. É onde está minha mentalidade com este jogo. E, obviamente, eu adoraria ter meus rapazes de volta e jogar com eles, mas é assim que acontece com este jogo às vezes.”