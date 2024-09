50 Cent assa Diddy com óleo de bebê Meme enquanto o documento da Netflix se aproxima da conclusão

50 e Stapleton retransmitido para a Variety que “a história de Sean Combs não é a história completa do hip-hop e sua cultura”… não é diferente do que Homem Método nos contou – que associar os alegados crimes de Diddy ao movimento geral é fraco.

Advogado de Diddy Marc Agnifilo salta à frente a histeria do óleo de bebê no próximo documentário do TMZ Studios – “The Downfall of Diddy: The Indictment” … além da natureza daqueles altamente divulgados “Freak Offs”.