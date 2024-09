50ª bola de home run de Shohei Ohtani no valor de US$ 500 mil, dizem especialistas em leilões

8h09 horário do Pacífico – Após uma análise mais aprofundada, David Kohler encomendado TMZ Esportes ele e seu Leilões SCP a equipe agora acredita que a bola seria vendida por cerca de US$ 500 mil se acertasse o bloco.

O homem que puxou Shohei Ohtani A 50ª bola de home run de um scrum nas arquibancadas do LoanDepot Park na tarde de quinta-feira está prestes a ser muito mais rica… porque, de acordo com especialistas em leilões, a lembrança vale uma pequena fortuna.

David Kohler e os caras no SCP ordem TMZ Esportes … com base em suas avaliações iniciais – a bola de beisebol que Ohtani acertou na parede esquerda do campo durante a vitória dos Dodgers sobre os Marlins provavelmente será vendida por mais de US$ 300.000 em um leilão.