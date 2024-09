A amada Kate Middleton teve o título de princesa negado pela Rainha Elizabeth II, mas por quê?

EA Princesa de Gales, Kate Middleton, é a figura mais querida da Família Real Britânica por várias razões, e sua recente luta corajosa contra o câncer só aumentou o carinho do público britânico sente por ela.

Amigável e sempre com uma atitude positiva, Kate conquistou o carinho de amigos e estranhos. Mas acontece que a lendária Rainha Elizabeth IInão queria que Kate fosse chamada de princesa. Por quê? Aqui está a história:

Kate Middleton é vista em público pela primeira vez desde vídeo de atualização do câncer

Depois Rainha Elizabeth IICom a morte de ‘s em 8 de setembro de 2022, o Rei Charles III assumiu o trono e, com isso, o Príncipe William e Kate Middleton foram agraciados com seus novos títulos: o príncipe e a princesa de gales. No entanto, surgiram relatos de que William esperava que Kate fosse chamada de “princesa” muito antes do casamento.

De acordo com um cortesão real, O príncipe William solicitou que Kate fosse nomeada princesa Catherine após seu icônico casamento real em 2011. Em declarações ao The Telegraph, a fonte revelou: “Ele diz que nasceu Príncipe William e quer continuar a ser conhecido como tal“Ele também tinha fortes sentimentos sobre o título que sua esposa deveria ter.”William queria que Kate se tornasse princesa Catherine“, explicou o cortesão.

A relutância da Rainha Elizabeth em quebrar a tradição

No entanto, apesar das esperanças de William, A Rainha Elizabeth recusou-se a abrir uma excepção à tradição de longa data. Em vez disso, Kate e William receberam os títulos Duque e Duquesa de Cambridge. A rainha, conhecida por seguir o protocolo real, teria citado a tradição como o motivo por trás de sua decisão.

“Kate é uma plebéia e não poderia ser conhecida como ‘Princesa Catherine’,'” elaborou a fonte. No entanto, não era totalmente inédito que o monarca fizesse exceções. “Quando o príncipe Henry, o duque de Gloucester morreu, a rainha deu à duquesa de Gloucester o título de princesa Alice“, observou o cortesão. “Mas isso foi para reconhecer seus anos de serviço leal.” Basicamente, era raro e exigia circunstâncias extraordinárias.

Também é sugerido que a rainha queria evitar estabelecer um precedente que poderia levar a mais pedidos de outros membros da realeza. O cortesão especulou, “Eu acho que haverá alguma pressão sobre William para não mudar o sistema.”

Embora o pedido original de William tenha sido negado, Kate finalmente ganhou seu título formal de princesa com a ascensão de Charles ao trono. Agora conhecida como Princesa de Gales, seu título reflete seu papel significativo na monarquia. No futuro, Kate assumirá um papel ainda mais alto quando ela se torna rainha ao lado de Williamque é a primeira na linha de sucessão ao trono. A jornada de duquesa a princesa foi longa para Kate, mas sua hora chegou.