A amante de Putin, Alina Kabaeva, ataca uma jovem e a faz chorar

Vladímir Putin amante Alina Kabaeva tem uma coisa em comum com o Presidente da Rússia: ela tem gelo nas veias… fazendo uma jovem chorar com suas palavras.

Foi recentemente relatado que Kabaeva é mãe de dois meninos com Putin, mas ela não mostra nenhum instinto maternal ao treinar seu aluno de 13 anos… se enfurecendo com Tarasova por deixar cair alguma coisa durante sua rotina.

Claramente, as quase duas décadas de Kabaeva com o líder russo contagiaram-na… exibindo apenas um comportamento frio quando está aos olhos do público.