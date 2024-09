A ambição de Stroll levou Newey a assumir o projeto da Aston Martin

SILVERSTONE, Inglaterra — O bilionário Lawrence Stroll descreveu a contratação de Adrian Newey para liderar o departamento técnico de sua equipe de Fórmula 1 como a “pechincha” de sua carreira empresarial de 40 anos.

É raro em qualquer área da vida que um indivíduo que recebe cerca de £ 30 milhões por ano possa ser considerado uma pechincha, mas é assim que o dono da Aston Martin valoriza o talento de Newey.

Também é raro que a contratação de um engenheiro resulte em uma coletiva de imprensa lotada dois dias antes de um grande prêmio, mas Newey, 65, não é um engenheiro de F1 comum. Regularmente descrito como um “gênio do design”, ele não só traz um histórico comprovado de sucesso (com 12 títulos de construtores e 13 títulos de pilotos em seu nome), mas também aquele atributo mais valorizado em um escritório de design de Fórmula 1: a capacidade de consistentemente tornar os carros de corrida mais rápidos de maneiras novas e interessantes.

Como parte do acordo, Newey se tornará acionista da equipe Aston Martin F1, outra raridade para um engenheiro no esporte, e ocupará o cargo de sócio-gerente técnico.

“Pretendemos ficar aqui juntos por muito tempo”, disse Stroll na terça-feira.[His contract] é relativamente barato para tudo o que Adrian traz para a parceria que teremos.”

Como Aston convenceu Newey a se juntar a nós?

Stroll assumiu a propriedade de sua equipe de Fórmula 1 em 2018, quando resgatou a fracassada Force India da falência. Era uma equipe que regularmente superava seu peso, mas — trabalhando em uma fábrica construída em 1990 para lançar a equipe F3000 de Eddie Jordan para a F1 no ano seguinte — provavelmente atingiu seu teto.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Stroll, que ganhou bilhões comprando e vendendo marcas de luxo na indústria da moda, deixou claro desde o início que aspirava levar sua equipe ao topo da F1. Em 2018, porém, a ideia da Racing Point — como era conhecida na época — lutar contra Mercedes, Red Bull e Ferrari parecia absurda. A ideia de que faria isso com Newey à frente de sua equipe técnica beirava a pura fantasia.

Olhar para trás, seis anos, mostra o quão impactante a visão e o dinheiro de Stroll podem ser.

O canadense diz que abordou Newey pela primeira vez há três anos, mais ou menos na mesma época em que a equipe foi renomeada como Aston Martin, e um plano de cinco anos para desafiar vitórias em corridas e campeonatos foi traçado. Incluído nesse plano estava a demolição da antiga fábrica da Jordan e a construção de uma nova instalação com seu próprio túnel de vento de última geração.

Naquela fase, a visão de Stroll não era de forma alguma tangível. Sua equipe estava lutando para entrar na metade superior do grid em 2021, havia superado sua modesta fábrica dos anos 1990 e estava trabalhando em uma combinação de prédios permanentes e temporários cercados por terras agrícolas lamacentas. Newey, enquanto isso, estava liderando o departamento de aerodinâmica preeminente da F1 na Red Bull, vencendo o título de 2021 com Max Verstappen enquanto plantava as sementes para o domínio da equipe nas temporadas de 2022 e 2023.

Avançando rapidamente por aquelas temporadas de sucesso da Red Bull até o Grande Prêmio do Japão em abril, Newey decidiu que era hora de uma mudança. Newey nunca falou publicamente sobre os motivos exatos de sua saída, exceto uma declaração clichê na qual ele disse que estava pronto para um novo desafio, mas em sua saída ele negociou uma liberação antecipada de seu contrato, o que lhe permitirá se juntar à Aston Martin em tempo integral em 2 de março de 2025.

“Decidi parar na Red Bull, o que foi meio que no fim de semana de Suzuka, em abril”, disse Newey durante uma entrevista coletiva na terça-feira na nova fábrica da Aston Martin. “Então eu realmente não tinha ideia do que viria a seguir. Eu só queria ter a mente em branco, meio que fazer um balanço, aproveitar um pouco de descanso, e estava esperando que, estando em um chuveiro em algum lugar, a faísca viesse e pensasse: ‘Esta deve ser a direção.’

“Mandy [Newey’s wife] foi uma grande parte disso também, das nossas discussões sobre o que deveríamos fazer. Acho que ela provavelmente estava preocupada que eu a deixaria um pouco louca se eu ficasse muito tempo em casa.”

Adrian Newey, à esquerda, foi apresentado à equipe Aston Martin F1 de Laurence Stroll na terça-feira. Darren Staples/Bloomberg via Getty Images

Logo após a notícia de sua separação da Red Bull, surgiram relatos na Itália de que Newey havia se encontrado com o chefe da equipe Ferrari, Frédéric Vasseur. Parecia o casamento perfeito entre a equipe mais famosa da F1 e seu designer mais reverenciado — um casamento que só seria adoçado pela perspectiva de Newey unir forças com Lewis Hamilton, que se mudará para a Ferrari no ano que vem.

Mas Vasseur não era o único interessado em Newey.

“Nós realmente começamos a conversar brevemente há cerca de três anos, mas as conversas mais recentes começaram para valer quando li a notícia da saída de Adrian”, disse Stroll. “Assim que li isso… bem, acredito que isso é para ser e acredito que Adrian compartilhará minhas visões; ele é um cara superinteligente, então realmente foi quando li a saída de abril.”

Em junho, Stroll convidou Newey para um tour privado na nova fábrica da Aston Martin, e foi nessa época que o designer começou a acreditar na visão da equipe.

“O prédio é claramente muito impressionante e tem uma ótima sensação, mas a segunda parte é que é uma demonstração real do comprometimento e da visão de Lawrence para onde ele quer que o time chegue”, disse Newey. “Não sei quanto custou, mas não vai ser barato. A combinação de ver todas as instalações, quão agradável é a sensação e quão bem pensado o prédio é, e talvez acima de tudo, essa demonstração visual de Lawrence.

“Se eu tivesse que descrever Lawrence em uma frase, ele tem total convicção, tem uma direção e está feliz em apostar todas as fichas no preto, e é isso que ele fez.”

OUÇA ‘UNLAPPED’ Katie George, Nate Saunders e Laurence Edmondson falam sobre Fórmula 1 e as personalidades por trás dela no “Unlapped”, podcast semanal de F1 da ESPN. Ouça ‘Unlapped’

Nesse ponto, Stroll, sentado ao lado de Newey na entrevista coletiva de terça-feira, acrescentou: “Neste caso, verde”.

Stroll também conseguiu oferecer algo extra a Newey na forma de uma participação acionária na equipe. Parece que isso atraiu Newey em um nível que, talvez, outras equipes não pudessem igualar, junto com a perspectiva de trabalhar diretamente com o dono da equipe, como ele havia feito no início de sua carreira na Williams e na McLaren.

“Lawrence e eu nos conhecemos de vez em quando ao longo dos anos”, disse Newey. “Nós frequentemente nos esbarramos na academia, particularmente nas corridas do Oriente Médio e Extremo Oriente.

“Realmente a paixão, o comprometimento e o entusiasmo de Lawrence eram muito cativantes, muito persuasivos. A realidade é que se você voltar 20 anos, o que agora chamamos de diretores de equipe eram na verdade os donos das equipes — Frank Williams, Ron Dennis [at McLaren]Eddie Jordan, etc., etc.

“Nesta era moderna, Lawrence é realmente único por ser o único dono de equipe realmente ativo, e isso traz uma sensação diferente quando você tem alguém como Lawrence envolvido dessa forma, é um retorno ao modelo da velha escola.

“Ter a chance de ser um acionista e um parceiro é algo que nunca me foi oferecido antes, então é uma abordagem um pouco diferente, é algo que estou muito ansioso para fazer. Tornou-se uma escolha muito natural.”

Por que Newey é tão valioso?

Newey se juntará a uma equipe técnica já forte da Aston Martin, que fez diversas contratações de grandes nomes nos últimos anos.

jogar 1:26 Adrian Newey explica decisão de se juntar à Aston Martin O novo sócio-gerente técnico da Aston Martin, Adrian Newey, explica por que escolheu a equipe para seu próximo passo.

Seu ex-colega da Red Bull, Dan Fallows, é o diretor técnico e trabalha ao lado do ex-chefe de aerodinâmica da Mercedes, Eric Blandin. O ex-diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardile, deve se juntar a ele no ano que vem, enquanto o ex-chefe de motores da Mercedes, Andy Cowell, se tornará CEO do grupo em 1º de outubro.

É o equivalente da F1 do Real Madrid Galácticos do início dos anos 2000, com Newey sendo o equivalente a Zinedine Zidane e David Beckham juntos.

A posição de Newey será supervisionar o lado técnico da equipe, mas também será esperado que ele traga a mágica da engenharia na qual sua reputação é construída. Ele frequentemente minimiza as qualidades quase míticas que a mídia da F1 lhe imbui, mas como o único designer-chefe restante a persistir com uma prancheta e um lápis em um mundo de design automatizado por computador — e obter resultados — ele é, sem dúvida, único no esporte hoje.

Em seu livro “Como construir um carro”, Newey explica sua abordagem comparando sua prancheta de desenho à sua “primeira língua” no design de automóveis.

“Se eu fosse converter para o CAD, teria que aprender algo novo, e não só haveria uma perda de tempo para fazer isso, mas também uma questão sobre se eu seria tão fluente no meu novo idioma quanto era no antigo.”

Durante seu tempo na Red Bull, Newey mantinha duas pessoas trabalhando duro para converter todos os seus esboços para CAD — e essas eram apenas as ideias que ele considerava dignas o suficiente para sair de sua prancheta e se tornarem realidade.

Adrian Newey, à esquerda, venceu 13 campeonatos de pilotos e construtores na Red Bull, incluindo cinco com Max Verstappen. Clive Mason/Getty Images

“Tento trabalhar de várias maneiras”, disse Newey quando perguntado sobre o que ele traria para a equipe. “Uma é relativamente solitária, que é ficar na minha prancheta tentando criar e ter ideias, e a segunda é, e a maior proporção na verdade, trabalhar com meus colegas engenheiros em todos os níveis em todos os departamentos.”

A abordagem old-school de Newey não se limita à maneira como ele trabalha em sua prancheta. Sua profunda experiência em automobilismo significa que ele adota uma abordagem holística ao design de carros, entendendo como diferentes elementos irão interagir e sendo capaz de fazer julgamentos de valor cruciais com base no conceito geral em vez de ganhos individuais.

Claro, ele não está sozinho em ser capaz de fazer isso, mas é algo que é mais difícil para novos engenheiros entenderem. O tamanho das equipes de F1 hoje significa que os indivíduos que estão começando trabalharão em áreas especializadas dentro dos departamentos. Quando Newey assumiu seu primeiro emprego na F1 ao sair da universidade em 1980, ele foi contratado como um “aerodinamicista júnior”, mas como o único aerodinamicista da equipe, ele assumiu o papel de um aerodinamicista sênior.

Com seu trabalho em tantas áreas de corrida, incluindo trabalhar como engenheiro de corrida de Damon Hill quando o piloto britânico ganhou o título em 1996, sua compreensão é profunda. Embora ele compareça a menos grandes prêmios do que costumava, ele diz que ainda é uma parte vital de seu trabalho.

“E o terceiro [part of my job]”, explica ele, “é ir às corridas, tentar entender o que [the drivers] estão sentindo e transformam sua descrição de como o carro está se comportando em uma linguagem de engenharia e tentam buscar a solução.”

De todas as possibilidades na vida de Newey, é a corrida que ainda o deixa mais animado. Acima de tudo, é o desafio da engenharia que o faz voltar, e enquanto a Aston Martin puder fornecer a ele um ambiente no qual ele possa ser criativo, ela colherá as recompensas.