A aposentadoria de Alex Morgan deixa legado imponente da USWNT e da NWSL

Não há peso maior do que a expectativa de ser a próxima estrela da seleção feminina dos EUA.

Alex Morgan assumiu isso aos 20 anos, em 2009, quando se juntou ao seu primeiro acampamento de treinamento sênior com o time. Ela ainda não tinha estreado pelos EUA e já estava sendo comparada a Mia Hamm, a lenda que ganhou duas Copas do Mundo e Olimpíadas e serviu como o rosto da primeira geração de jogadoras de futebol femininas americanas.

Na quinta-feira, 15 anos depois, Morgan anunciou que se aposentará após uma partida final no domingo com o San Diego Wave FC, encerrando abruptamente uma carreira que, de alguma forma, conseguiu superar expectativas astronomicamente altas em campo, ao mesmo tempo em que redefiniu o esporte fora dele.

Morgan termina sua carreira com 123 gols internacionais, o que a coloca em quinto lugar em um panteão decorado de artilheiras da seleção feminina dos EUA. Ela ganhou duas Copas do Mundo e jogou em outra final, e sua estreia em 2012 pela seleção nacional foi um ingrediente essencial para as mulheres dos EUA ganharem a medalha de ouro olímpica naquele ano.

Sua carreira no clube inclui um campeonato da NWSL, um escudo da NWSL e uma Chuteira de Ouro, além de outro título conquistado na liga predecessora, o Futebol Profissional Feminino.

Em campo, Morgan correspondeu ao hype que a precedeu. Sua forma fluía e refluía ao longo de sua carreira internacional — ela nunca agarrou o título de melhor jogadora do mundo, chegando à lista curta várias vezes. Mas ela permaneceu em grande parte como a peça central do ataque da seleção feminina dos EUA durante todo esse tempo e manteve um padrão que poucas conseguiam igualar.

Cada vez que seu status de titular foi desafiado nos últimos anos, ela respondeu com uma melhora na performance e um lembrete do porquê ela ainda era necessária para o clube e a seleção — pelo menos até recentemente.

Morgan, 35, foi deixada de fora da lista olímpica da seleção feminina dos EUA para 2024, marcando o primeiro grande torneio da equipe sem a atacante estrela desde as Olimpíadas de 2008. Foi uma decisão ousada da nova treinadora principal da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, em seus primeiros meses no cargo, mas as americanas ganharam o ouro nas Olimpíadas em agosto, graças em parte a uma nova e jovem linha de ataque.

Apesar de todos os elogios em campo, Morgan consolidou seu legado único com o que fez fora do campo.

Ela começou sua carreira como uma novata discreta jogando em relativo anonimato em Rochester, Nova York. Os holofotes frequentemente procuravam Morgan com a seleção nacional, não foi algo que ela abraçou imediatamente, como a designação de Hamm em décadas anteriores como “a estrela relutante”. Assim como o jogo de Morgan amadureceu além de uma atacante atlética de giro e corrida para uma jogadora experiente de costas para o gol, seu desejo de efetuar progresso fora do campo se aprofundou.

Alex Morgan deixa a USWNT e a NWSL, deixando um legado imponente, dentro e fora de campo. Jean Catuffe/Getty Images

Como o rosto do esporte por quase toda a década anterior, Morgan foi uma figura central na luta da seleção feminina dos EUA contra a seleção dos EUA por igualdade salarial, uma batalha de seis anos que terminou com um acordo e as jogadoras declarando vitória em 2022. A luta levou a estruturas de compensação iguais para as equipes masculina e feminina dos EUA, bem como à divisão de receitas e distribuição equitativa do prêmio em dinheiro da Copa do Mundo entre as equipes.

A longa batalha das jogadoras da seleção feminina dos EUA com seu empregador ocorreu em um momento de maior defesa global pela igualdade de gênero em todos os setores e serviu como um catalisador para novas mudanças nos esportes femininos.

Quando Morgan falava, as pessoas ouviam. Ela entendia o poder de sua voz e a proeminência de sua plataforma, e que ela se estendia além dos holofotes da seleção nacional — incluindo a National Women’s Soccer League.

Morgan foi uma força motriz por trás das revelações de 2021 que levaram à demissão do ex-técnico Paul Riley por suposta coerção sexual de ex-jogadoras. O relatório também expôs vários líderes em nível de liga e clube por lidar mal com acusações que foram feitas pela primeira vez sete anos antes pelos ex-companheiros de equipe de Morgan no Thorns, Mana Shim e Sinead Farrelly. Morgan usou sua plataforma para chamar a atenção daqueles que ignoraram as preocupações de Shim e Farrelly.

Foi o catalisador de um acerto de contas em toda a liga com abuso — “abuso sistêmico”, como uma investigação da ex-procuradora-geral dos EUA Sally Yates o chamaria mais tarde. Quatro treinadores, incluindo Riley, foram banidos para sempre da NWSL, enquanto outros foram suspensos, e dois donos de times foram forçados a sair da liga devido à suposta facilitação de maus atores.

Como resultado, a NWSL desenvolveu uma política antiassédio e outras salvaguardas, como uma política de não confraternização e um código de conduta para treinadores. A liga e a NWSL Players Association ratificaram seu primeiro acordo de negociação coletiva no início de 2022, aumentando os salários e implementando padrões mínimos para os jogadores.

Embora Morgan tenha desviado o crédito por seu papel em desencadear mudanças, ela foi uma voz irreprimível para os sem voz em uma liga onde o poder historicamente repousava quase exclusivamente com os empregadores. Ela alavancou sua celebridade para aliados em vez de ganho puramente individual. No mês passado, essa dinâmica mudou ainda mais na outra direção com a ratificação de um novo CBA que aumentará ainda mais os salários mínimos e fornecerá a todos os jogadores agência livre total após a conclusão de seus contratos.

A defesa de Morgan pela NWSL — incluindo sua participação no comitê de negociação do último CBA — foi notável dado o contexto histórico de que a principal fonte de emprego dos jogadores dos EUA era a seleção nacional até os últimos anos.

jogar 1:28 Kassouf: Ausência de Morgan nas Olimpíadas é uma “grande decisão” de Hayes Jeff Kassouf reage à notícia de que Alex Morgan não fará parte da seleção feminina dos EUA para as Olimpíadas de Paris.

“Estou muito orgulhoso das minhas realizações em campo”, disse Morgan em uma declaração nas redes sociais na quinta-feira. “Meu sonho quando jovem era jogar futebol profissional. Conquistei mais do que poderia imaginar por meio do jogo e, por mais orgulhoso que esteja da minha carreira no futebol, estou igualmente orgulhoso do que lutei e ajudei a construir fora do campo. Igualdade salarial. Segurança do jogador. Visibilidade e narrativa.”

A carreira de Morgan está terminando abruptamente, mesmo que a escrita estivesse na parede. Ela e seu marido, o ex-jogador profissional Servando Carrasco, estão esperando seu segundo filho, anunciou Morgan na quinta-feira.

Morgan é sem dúvida a personagem mais definidora de uma geração da USWNT que continuou a história implacável de sucesso do programa. Sua aposentadoria marca o fim formal de uma era para a USWNT, que já começou seu próximo capítulo com uma medalha de ouro olímpica.

Morgan se encontra em uma categoria com poucos outros pares como uma jogadora de classe mundial em campo e uma pessoa transformadora fora dele. Assim como Hamm veio a ser conhecida simplesmente como “Mia”, Morgan é conhecida pela maioria como “Alex”, sem necessidade de quaisquer outros qualificadores.

Os atletas frequentemente falam sobre a crueldade de como a maioria não consegue escolher como suas carreiras terminam. Morgan provavelmente teria escolhido um final diferente em campo do que uma saída no meio da temporada após uma Copa do Mundo decepcionante e ser eliminada antes das Olimpíadas, mas as escolhas que ela fez ao longo de seus quase 15 anos no mais alto nível são o que definem seu legado.

Ela dificilmente estava relutante, e no final, ela não era “a próxima” ninguém. Morgan era revolucionária.