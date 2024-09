A aposta do Barcelona na juventude está dando resultado, mas será que vai durar?

Hansi Flick admite que o momento “eureka!” quando ele prometeu que nada o impediria de um dia se tornar treinador do Barcelona foi na noite de 21 de março de 2006. Ele e outras 67.000 pessoas estavam no Camp Nou para ver o time de Frank Rijkaard vencer o Getafe por 3 a 1 enquanto a torcida da casa cantava “Parabéns a você” para Ronaldinho, que completou 26 anos naquele dia.

Voltando ao presente, o time notavelmente jovem de Flick está no topo da LaLiga com um histórico de 100% e ele está se preparando para sua estreia na Liga dos Campeões como técnico do Barcelona, ​​contra o Mônaco, na quinta-feira — falaremos mais sobre isso em breve.

Flick não saberá, mas há uma picada na cauda se você comparar sua situação com o time do Barça de Rijkaard que estava a caminho de se tornar campeão europeu contra o Arsenal em Paris. O contexto é este.

Flick viu o Getafe vencer por 1 a 0 no Camp Nou naquela noite, graças a um ponta que tinha sido o Lamine Yamal/Pedri/Gavi/Pau Cubarsí/Marc Casado de sua época. Seu nome completo era Fernando Macedo Da Silva Rodilla — conhecido como Nano.

Enquanto estava na academia do Barcelona, ​​Nano morou em La Masia (a academia de pedra centenária bem ao lado do Camp Nou, onde verdadeiras lendas como Pep Guardiola e Andrés Iniesta se hospedaram quando crianças) e frequentou aulas individuais no ensino médio com um garoto chamado Mikel Arteta.

O que será que aconteceu com aquele meio-campista basco? (Dica: o time dele venceu o clássico do norte de Londres no fim de semana.)

Em 1999, Louis van Gaal deu a Nano suas estreias na Supercopa da Espanha, LaLiga e Liga dos Campeões quando, em cada uma delas, o galego se tornou o mais jovem a vestir a famosa camisa do Barça nessas competições. Com pouco mais de 17 anos e seis meses, Nano podia jogar.

Quando Flick foi ao Camp Nou há 18 anos como convidado especial da Nike, ele foi inspirado por um Barcelona XI contendo apenas três espanhóis (comparado a sete contra Girona no domingo). O cara mais jovem no time de Rijkaard naquela noite era um brasileiro de 23 anos, Thiago Motta, e o resto estava na maioria na faixa dos 20 e poucos anos. Nenhuma comparação com o conjunto de adolescentes de Flick.

Quando Nano era o “prodígio” de 17 anos do Barcelona, ​​o clube garantiu seu futuro com um contrato multimilionário de cinco anos — diante de uma grande oferta do Arsenal. O adolescente galego gastou parte dele, sob grandes críticas, em um Mercedes conversível de dois lugares e capota flexível, e também comprou sua própria propriedade na cidade. Mas na noite em que Flick o viu provocando o Barcelona para o Getafe de Bernd Schuster, ele já havia sido dispensado pelos catalães e pelo Atlético de Madrid.

As comparações entre aquela versão do Barcelona e a atual não poderiam ser mais gritantes.

Rijkaard, em 2006, teve Iniesta e Lionel Messi surgindo, mas usou cada um deles de forma conservadora. Não se preocupe — parecia loucura naquela época, não agora. Rijkaard não sentiu necessidade de arriscar o pescoço. Então ele não o fez.

No caso de Iniesta, o técnico do Barcelona levou um dos maiores jogadores de futebol da Espanha ao desespero e, mais tarde naquela temporada, o colocou no banco para a final da Champions League. Nem vamos falar da fúria absoluta de Messi ao descobrir que Rijkaard o havia tirado do time para aquela final.

Naquela época, na reserva, o clube tinha veteranos como Xavi, Edmilson, Henrik Larsson, Sylvinho e Rafa Marquez para convocar. Rijkaard via os rapazes da academia como luxos.

No final da vitória do Barcelona por 4 a 1 em Girona no domingo, os substitutos não utilizados de Flick incluíam um goleiro de 18 anos nascido em Miami, um zagueiro de 19 anos e um meia-atacante que fez 16 anos no mês passado. Enquanto o técnico já havia contratado um lateral de 18 anos, além de outros dois jogadores com apenas três partidas no time principal entre eles. Isso no contexto do XI inicial já contendo Yamal (17), Pedri (21), Cubarsí (17), Alex Balde (20) e Casadó (que fez 21 anos na semana passada).

jogar 1:55 Barcelona desmantela Girona e segue perfeito na LaLiga O Barcelona dá uma aula de gols contra o Girona e conquista sua quinta vitória na temporada da LaLiga.

Flick promoveu Guille Fernández, aquele garoto de 16 anos no banco que mencionei, para o primeiro time do Girona, principalmente porque seu primo de 16 anos, Toni Fernandez, um atacante canhoto que a maioria da elite do futebol europeu queria roubar do Barcelona neste verão, estava sofrendo de uma leve dor nas costas. Caso contrário, Toni, que marcou um gol por jogo pelo Barcelona B nesta temporada, teria sido o Fernandez naquele time.

As três principais questões que isso inspira são: como o sistema juvenil do Barcelona continua encontrando e desenvolvendo essas joias quando La Masia sofre cortes e constantes mudanças de treinadores? Uma boa observação e o fascínio da marca são as chaves. Mas os resultados ainda são fenomenais.

Próxima pergunta: por que, então, o clube, em intervalos regulares, gasta tão atrozmente mal no mercado de transferências que eles estão com mais de € 1 bilhão em dívidas? Ganância, vaidade e estupidez, na minha opinião.

E o que realmente se pode esperar de um time tão jovem nesta temporada, sem evocar a frase de Alan Hansen “você não pode ganhar nada com crianças”, que ele gritou no programa Match of the Day da BBC quando um jovem Manchester United, que escalava o que seria conhecido como a Classe de 92, foi derrotado pelo Aston Villa no dia de abertura da temporada 1995-96.

Bem, começando em Monte Carlo na quinta-feira, e novamente no domingo em Villarreal (assista ao vivo na ESPN), vamos ver.

No momento, desde a última parte do reinado de Ronald Koeman no Barcelona, ​​passando por Xavi depositando grande confiança em Gavi e Pedri, além das estreias de Lamine, Balde e Cubarsi, parece que se você tem mais de 14 anos, sabe chutar a bola em linha reta e tem mais de 1,65 m, então há uma chance de estar treinando com o time principal — talvez até mesmo jogando.

Nem todos os jovens talentos que atualmente vestem a camisa do time principal do Barcelona permanecerão lá por muito tempo. Mas a maioria permanecerá e, marque minhas palavras, em pouco tempo você estará admirando os primos Fernandez, Unai Hernandez, Orian Goren e Pedro “Dro” Fernandez. Cinco talentos muito especiais — todos eles, exceto Hernandez, de 19 anos, têm 16.

Os jogadores da base do Barcelona estão tendo a oportunidade de brilhar nesta temporada após um forte começo na LaLiga. (Foto de David Ramos/Getty Images)

A experiência de Nano no Barcelona é uma metáfora para Arteta, Sergio Garcia, Bojan Krkic, André Onana, Cesc Fabregas, Gerard Piqué, Dani Olmo e Xavi Simons — todos eles, naquela época, deixaram seu clube de origem ridiculamente cedo porque acreditavam, ou foram informados, que não teriam confiança ou tempo de jogo suficientes.

Notável.

Acho que Fábregas, um astro da base do Barcelona, ​​que conquistou muitos troféus em times com Messi e Piqué, e que foi para o Arsenal porque aos 16 anos já havia perdido a fé de que seria promovido ao time principal do Barça rápido o suficiente, explica melhor.

Falando com a BBC na semana passada, ele disse: “Os problemas econômicos do Barcelona fizeram com que eles fossem forçados a começar a escalar todos os jogadores jovens. Olhe para eles agora — alguns anos depois! Os jogadores jovens continuam chegando. Flick continua colocando mais dois ou três. E depois que Xavi colocou Lamine Yamal no time há dois anos, com 15 anos, talvez ele agora valha € 120 milhões?

“Os clubes e os jogadores ganham experiência neste processo, mas são os treinadores que às vezes pagam o preço. Quando o Chelsea foi proibido de contratar jogadores [Frank] Lampard começou a escalar jogadores de times jovens como Mason Mount, Tammy Abraham e Reece James. Quem foi sacrificado por causa dos resultados? Frank Lampard. O tipo de tempo que você, Arsene Wenger, teve permissão para me mostrar — isso não existe mais. Só quando um clube é forçado — como o Barcelona. Então, de repente, há 10 jogadores jovens de 16 ou 17 anos que podem jogar no time principal e todo mundo está dizendo ‘como eles estão indo incrivelmente bem!!’

“Bem, não! Se o Barcelona tivesse centenas de milhões, provavelmente investiria no novo Neymar ou Ronaldinho. Acredito que há muito mais potencial para jogadores começarem cada vez mais jovens e que eles estão muito mais prontos do que eu estava na idade deles.”

Estamos todos em uma viagem de descoberta. É extraordinariamente raro que um dos clubes de elite da Europa seja então dependente até mesmo de jovens jogadores de futebol sensacionalmente talentosos. E, chances de vingança, e chances de se reavaliar, geralmente não aparecem com apenas algumas semanas de intervalo. Mas é isso que está prestes a acontecer com Flick e seu time.

No amistoso de abertura da temporada, o Gamper Tournament, eles foram massacrados por 3 a 0 pelo Monaco e fizeram com que parecessem jovens inexperientes. O técnico alemão disse que o jet-lag e o cansaço após a turnê pelos EUA, e depois os voos transatlânticos para casa, foram os principais culpados.

Agora ele enfrenta o time da Ligue 1 novamente, apenas 38 dias depois. Um campo horrível no Stade Louis II (fica no telhado do estacionamento e das instalações esportivas cobertas!), oponentes de boa qualidade e tantos problemas de lesões no elenco do Barcelona — o que os garotos de Flick podem conseguir? As crianças estão bem? O aprendizado deles, e nosso, continua.