A armadora do Sun, DiJonai Carrington, ganha o prêmio de Jogadora Mais Evoluída da WNBA

UNCASVILLE, Connecticut — A armadora do Connecticut Sun, DiJonai Carrington, ganhou o prêmio de Jogadora que Mais Evoluiu da WNBA, anunciou a liga na quarta-feira.

Carrington recebeu 28 dos 67 votos de um painel de mídia nacional. A atacante do Los Angeles Sparks, Dearica Hamby, terminou em segundo com 18 votos. Bridget Carleton, de Minnesota, ficou em terceiro com 15.

A guarda do Sun teve médias de 12,7 pontos, 5,0 rebotes, 1,6 assistências e 1,6 roubos de bola nesta temporada. Além disso, ela registrou 25 jogos, o recorde da carreira, com 10 ou mais pontos.

Em sua quarta temporada na WNBA, Carrington começou todos os 39 jogos em que atuou e levou Connecticut a um recorde de 28-12.

Carrington é a quinta jogadora de Connecticut a ganhar o prêmio, juntando-se à companheira de equipe Brionna Jones (2021), Jonquel Jones (2017), Kelsey Bone (2015) e Wendy Palmer (2004).