A arte de fracassar no futebol universitário

Alonza Barnett III não estava tentando quebrar a internet no fim de semana do Dia do Trabalho. O quarterback do James Madison estava tentando convencer a todos de que ele tinha quebrado alguma coisa — Braço? Esterno? Espírito? Quem se importa? — na abertura da temporada dos Dukes contra Charlotte. Qualquer tipo de quebra que fosse necessária para atrair uma penalidade antidesportiva contra o defensor do 49ers que tinha acabado de lhe dar um empurrão com as duas mãos no peito.

Sim, havia uma bandeira na jogada. E sim, a primeira, lançada pelo juiz central que viu Barnett cair no chão, foi lançada na direção do jogador de linha defensiva do Niners, Dre Butler, o empurrador. Então, havia duas bandeiras na jogada, enquanto outra amarela era mostrada ao empurrado: o número 14 da JMU e o novo ator número 1. Por quê?

“Acho que talvez um giro e uma coisinha seriam bons”, disse o técnico principal da JMU, Bob Chesney, sobre a queda de seu sinalizador.

Sim, Barnett fez muito mais do que isso.

O QB Alonza Barnett III da JMU teve o pior desempenho da temporada

O clipe tem mais de 10 milhões de visualizações somente na conta do ESPN College Football X. Barnett disse que seu telefone ficou louco e ficou assim por dias, enquanto amigos e estranhos continuavam marcando-o em seus reposts e continuavam enviando mensagens de texto sobre isso, como se ele não tivesse visto. Enquanto ele se acomodava na aula de discurso de apresentação no meio da semana, o professor jogou o clipe na tela do vídeo da sala de aula como um exemplo de dramatização desnecessária da apresentação.

Barnett disse ao Richmond Times-Dispatch que foi quando ele percebeu: “Cara. Isso vai ficar assim por um tempo.”

Então, ao que parece, é flopping. Cada fim de semana desta ainda jovem temporada de futebol americano universitário de 2024 produziu pelo menos uma sensação de mídia social de um flop, seja para desenhar bandeiras contra seus oponentes ou para desacelerar esses mesmos oponentes durante esta era de ataques de martelo.

jogador da UNLV parece fingir lesão antes da jogada de 3ª descida Antonio Doyle Jr. parece fingir uma lesão e se levanta imediatamente antes de uma jogada de terceira descida contra o Kansas.

Este último ainda é relativamente novo; foi há apenas um ano que a NCAA implementou regras de revisão e apelação projetadas para coibir colapsos coreografados por atletas jovens e perfeitamente saudáveis, que buscavam nada mais do que parar o relógio e interromper o ritmo de uma marcha rápida em direção à end zone.

“Essa é uma questão de integridade”, disse Steve Shaw, coordenador nacional de oficiais da NCAA. Ele disse que os regulamentos de revisão certamente diminuíram as quedas fabricadas que os atolavam, mas elas ainda estão longe de serem eliminadas. “Não é realmente o tipo de lição de ensino que queremos desse esporte que todos amamos. Mesmo que pareça engraçado, a motivação por trás disso, certamente nesses casos, não é. O processo é novo e pode ser difícil de aplicar, mas o esforço está acontecendo agora. Tem que acontecer.”

Todo mundo odeia essas coisas. Todo mundo. Até mesmo aqueles que tiveram jogadores fazendo isso. Veja: Kiffin, Lane.

“Tem que haver algum tipo de consequência”, disse o treinador do Ole Miss, que fez carreira projetando ataques poderosos.

Mesmo clamando por disciplina, Kiffin admitiu que alguns jogadores se arriscaram da mesma maneira que o frustrou ao longo dos anos.

“Temos a oportunidade de rever o filme agora e entrar com um recurso para revisão da conferência”, disse Kiffin. “Se os treinadores estiverem realmente dispostos a fazer isso e for realmente imposto e considerado uma falsificação óbvia de uma lesão, e então houver uma penalidade ou multa real, posso garantir que isso desaparecerá assim como apareceu.”

O primeiro — o plop OG, o autolançamento atemporal, o colapso consciente em busca de agir para uma bandeira favorável — existe desde que esferas oblongas de couro são carregadas para cima e para baixo em campos de futebol. Ou bolas de futebol são chutadas para baixo no campo. Ou desde que LeBron James joga basquete.

Flopping, como verbo, significa oficialmente “cair ou engordar repentinamente, especialmente com barulho; cair ou girar com um solavanco ou baque repentino (O cachorrinho caiu no sofá.)” Mas uma análise profunda da metade inferior da página “flop” do Dictionary.com revela o significado esportivo, encontrado como a quinta iteração do substantivo: “Uma queda exagerada ou dramática com a intenção de persuadir os árbitros a penalizar o time adversário por uma falta. (Seu fracasso cômico e exagerado não enganou os árbitros.)”

Nem o dicionário está caindo na falsa queda? Então, por que continuar fazendo isso?

Ele acertou o griddy depois da bandeira TJ Ferguson, da FSU, recebeu uma penalidade desnecessária por violência nesta jogada.

“Por que não faria isso?”, respondeu Roman Harper, o ex-segurança do Alabama All-SEC que virou campeão do Super Bowl e virou analista da SEC Network. De pé no aeroporto de Gainesville, Flórida, e assistindo ao fracasso de Barnett pela primeira vez, ele não consegue parar de rir. Então ele não consegue parar de criticar.

“As pessoas vão se concentrar no flop, e elas deveriam. Mas o problema é que o jogador de linha defensiva se deixou levar por esse empurrão”, disse Harper. “Esse é o verdadeiro talento, fazer aquele cara fazer isso. É provavelmente o segundo golpe da altercação e acontece bem na hora em que o árbitro está olhando. O QB fez seu trabalho. Isso foi feito. Então ele fez demais depois. Demais.”

Quanto de muito? Vamos levar isso aos especialistas não no campo, mas nos campos de expertise relacionados.

Ricky Morton, membro do Hall da Fama da WWE como metade da lendária dupla Rock ‘n’ Roll Express, era tão bom em vender dor ao público que ficou conhecido na indústria como “interpretar Ricky Morton”. Seu texto: “Esse fracasso é 10/10.”

Bem, talvez para Starrcade ou o Great American Bash. Mas e quanto ao futebol americano? Vamos falar de alguém que conhece os dois: Brock Anderson, ex-cobiçado linebacker do ensino médio, East Carolina Pirate, estrela da Major League Wrestling e filho de outro membro do Hall da Fama da WWE, Arn Anderson. “Isso foi gratuito até mesmo para os padrões do wrestling profissional. Se ele tivesse se livrado de um solavanco logo após o empurrão, ele teria recebido a penalidade de 15 jardas e talvez até [gotten] o cara ejetou, o que teria sido diabólico”, disse ele.

Mas então, como qualquer lutador lhe dirá, o elenco de apoio pode tanto te levantar quanto te afundar. “Depois que seu atacante os atingiu com o CPR, deveria ter compensado as penalidades.”

E foi.

Para aqueles que nunca passaram um tempo usando um macacão sobre um pedaço de lona esticado ou grudados em um pay-per-view de domingo à noite, um snap bump é o beijo do chef, uma queda rápida e reta para trás, com as pernas dobradas no ar o suficiente para convencer o espectador de que ele claramente foi cortado involuntariamente como uma sequoia.

“Essa é a chave, bem ali. Aterrissar na carne da parte superior das costas, entre as escápulas, e então ter a bunda batendo no chão…”

Esta explicação/adição/treinamento não vem de um jogador de futebol ou lutador. Não, ela é muito mais durona do que isso. Esta é Jane Austin, cofundadora da Hollywood Stunt Works, uma coordenadora de dublês e performer com uma lista de créditos que abrange mais de quatro décadas, desde os clássicos da TV dos anos 1980 “Airwolf” e “China Beach” até “Thor: Love and Thunder” e as sequências de “Avatar”.

Lembra de “Terry Tate: Office Linebacker”, também conhecido como a maior campanha publicitária de TV com tema de futebol americano de todos os tempos? Lembra da mulher cujo relógio foi limpo enquanto ela estava no corredor do escritório segurando uma pilha de arquivos? Era Austin, e ela sofreu uma concussão. Então, sim, ela sabe como vender a tomada de um golpe de futebol encenado.

Após receber o vídeo de Barnett JMU, Austin passou 24 horas inteiras examinando o momento. Assim que ela terminou de rir, ela fez uma análise detalhada de sua aflição artificial.

“Meu conselho de treinador seria: desça com força”, disse Austin. “Desça o mais forte que puder e não faça drama. Deite-se ali. Então dê uma batida. Ou, se tiver que se mover, role para o lado. Fique abaixado, não importa o que aconteça, se realmente quiser tirar vantagem e tentar tirar uma bandeira disso. Você tem que dar ao seu público, neste caso o árbitro, um momento para pensar: ‘Cara, isso foi horrível.’ Então, todas essas outras coisas, o salto, o segundo rolamento, o atacante dando RCP, no meu negócio eu compararia isso a uma queda de escada, onde você tem um pouso na escada. Você faz toda essa ação e quando chega ao patamar, seu impulso acaba, mas você tem que se forçar a descer o resto da escada, certo? Vire a esquina e desça. Continue. Force-se a fazer, tipo, exatamente o que esse cara acabou de fazer, não pare no patamar. Apenas mantenha-o no chão, cara.”

Quando Austin é questionada sobre os pontos mais sutis de receber socos falsos, às vezes um golpe de um colega ator que nunca chega mais perto do que 4 ou 5 polegadas do rosto, ela se refere a “John Wick”, “Indiana Jones” e assistir a filmes de luta falsos da mesma forma que jogadores de futebol assistem a filmes de jogos. Ela diz que é mais sobre reação corporal do que expressão facial, o que é um conselho útil quando você está usando capacete. E é sobre movimento corporal exagerado, mas não movimentos muito rápidos. Em vez disso, ela explica, grandes dublês na verdade se movem um pouco mais devagar do que fariam em uma luta na vida real. E deve-se sempre saber onde está a câmera. Ou, neste caso, as pessoas vestidas com listras pretas e brancas com apitos em volta do pescoço e bandeiras amarelas em seus cintos.

Honestamente, parece muito. Parece muito difícil de dominar. Então, Austin — que acabou de passar o verão perigosamente pendurada em uma aeronave em algum lugar bem acima de Pandora — como no vasto, vasto mundo dos fracassos um jogador de futebol americano universitário sem treinamento clássico pode fazer quedas de pênaltis com a maior facilidade?

Da mesma forma que qualquer um chega ao Carnegie Hall. Ou ao College Football Playoff.

“Pratique, pratique, pratique”, ela disse rindo, mas também meio séria. “Filme-se, como um treino de futebol, ou olhe no espelho. Pegue algumas almofadas ou um colchão, alguns travesseiros do sofá e peça para alguém empurrá-lo repetidamente. Caia de lado, caia naquela carne das suas costas. Descubra o que parece melhor. E estude os profissionais. Assista aos caras da NFL fracassarem. Assista a bons filmes de futebol americano. Imite isso. “The Longest Yard”. “Varsity Blues”. Essas são acrobacias profissionais ou quedas de acrobacias que parecem muito reais em um cenário de futebol americano.”

Em outras palavras, observe o pessoal de Austin. Observe o pessoal de Morton. Observe o pessoal de Anderson. Com algum treinamento adequado, talvez possamos ver Barnett caminhando do tapete vermelho do Armed Forces Bowl para o Emmy, Oscar ou Globo de Ouro para receber um prêmio de atuação. Ei, o pessoal do futebol americano tem ensinado o pessoal de Hollywood a lançar e receber passes corretamente desde que Harold Lloyd estrelou “The Freshman” em 1925. É hora de virar — e fracassar — o roteiro?

“Quem sabe?”, Austin disse. “Talvez se eu me cansar de bater em coisas para viver, haja um futuro para mim como um técnico de futebol fracassado. Eles precisam disso.”