A astronauta Nicole Stott diz que a caminhada espacial bilionária é boa para a humanidade, não seja cínico

Astronauta Nicole Stott diz que as pessoas que são cínicas em ver um bilionário completar a primeira caminhada espacial civil precisam resfriar seus jatos… porque na verdade é para o benefício de todos.

Nicole, que fez sua própria caminhada espacial em 2009 na Estação Espacial Internacional, disse ao TMZ… bilionário Jared Isaacman financiar uma caminhada espacial histórica é bom para a humanidade a longo prazo e nos ajudará a chegar a Marte.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Na opinião de Nicole… a exploração espacial privada é vital para nossos objetivos de ir mais longe no espaço do que nunca e, embora a pessoa comum não possa pagar por uma viagem em órbita agora, provavelmente será acessível no futuro .

Nicole salienta… cerca de 50 anos atrás, a pessoa média não tinha condições de pagar uma passagem de avião… e ela acredita que as viagens espaciais evoluirão para se tornarem mais comuns no futuro.



Reproduzir conteúdo de vídeo



X/@EspaçoX

Como informamos … Isaacman fez história Quinta-feira com o seu Neil Armstrong momento, tornando-se o primeiro civil a experimentar o espaço não confinado como parte da missão Polaris Dawn.

Os bilionários estão claramente obcecados com a fronteira final. Richard Branson dar Jeff Bezos explodiu no espaço em julho de 2021 – e Nicole diz que o público deveria estar interessado na exploração espacial… tanto para entretenimento quanto para ciência. Ela diz que isso nos ajudará a aprender como podemos melhorar a sociedade e o nosso planeta.

Isaacman estava amarrado à nave SpaceX durante sua caminhada no espaço, e Nicole diz que tudo estava seguro. Ela diz que não há maior perigo para um civil do que para um astronauta da NASA, já que as expedições privadas incluem o mesmo treinamento que as missões da NASA.

Nicole foi astronauta na ISS e no ônibus espacial, então ela conhece o assunto… ela até escreveu um livro sobre suas experiências, “De volta à Terra: o que a vida no espaço me ensinou sobre nosso planeta natal – e nossa missão para protegê-lo.”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Nicole também é aquanauta – alguém que explora ou vive debaixo d’água por muito tempo – e ela está em Londres agora se preparando para um grande evento hoje à noite… “Unindo Mar e Espaço: ONGs globais assumem Piccadilly Lights para defender a conservação dos oceanos .”