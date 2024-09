A caminhada intencional de Gerrit Cole sobre Rafael Devers desperta o Red Sox

NOVA YORK — Gerrit Cole esticou quatro dedos da mão de arremessador, então apontou para a primeira base enquanto Rafael Devers olhava incrédulo. Tendo mantido os primeiros 10 rebatedores do Red Sox sem rebatidas, o ás do New York Yankees deu à estrela em declínio de Boston uma caminhada intencional sem ninguém na base.

Boston então pisou em Cole e nos Yankees.

Devers marcou em um quarto inning de três corridas e acertou um single de duas corridas em um quinto inning de quatro corridas que derrotou o Red Sox sobre o New York por 7 a 1 no sábado.

“Eles agarraram o momento. Isso os inspirou”, disse Cole. “Eu acho, olhando para trás, que foi o movimento errado.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

O técnico dos Yankees, Aaron Boone, disse que ele e Cole discutiram na preparação para o jogo sobre serem mais agressivos no uso de walks intencionais — Cole não havia emitido um em sete anos. Cole disse que conversou sobre a possibilidade com o técnico de arremessos Matt Blake enquanto estava no túnel antes do quarto inning, vendo isso como uma maneira de levar o titular mais fundo no jogo em um dia em que o bullpen dos Yankees estava fraco.

O receptor dos Yankees, Austin Wells, não foi informado do plano.

“Eu fui pego um pouco desprevenido”, ele disse. “Achei que ele tinha um bom momento.”

Wells disse que não pensou em tentar fazer com que Cole revertesse sua decisão.

“Estamos só brincando. Na verdade, não o levamos para passear”, Wells propôs. “Não sei se isso é uma coisa.”

Cole e Boone demoraram muito para falar com os repórteres após o jogo.

“Foi só um dia difícil”, disse Cole.

Cole (6-5) cedeu sete corridas, seu maior número desde 9 de junho de 2022. Ele atingiu o recorde de três rebatedores e saiu após 4⅓ innings.

Sábado marcou a primeira vez que um arremessador dos Yankees concedeu walks intencionalmente a um rebatedor com as bases vazias e menos de duas eliminações desde que as walks intencionais se tornaram oficiais em 1955, de acordo com a ESPN Research.

“Ele me pegou de surpresa”, disse Devers por meio de um intérprete. “Eu não esperava isso de um futuro Hall of Famer e sinto que ele entrou em pânico um pouco.”

Cole aposentou nove dos seus primeiros 10 rebatedores, permitindo que seu único rebatedor alcançasse a base quando acertou Devers com um cutter no primeiro.

“Senti como se na primeira rebatida ele o tivesse acertado de propósito”, disse o técnico do Red Sox, Alex Cora. ​​”Ele não quer enfrentá-lo. Essa é a questão. Ele nos disse com a caminhada intencional que na primeira rebatida ele o acertou.”

No momento da caminhada intencional, os Yankees lideravam por 1 a 0 com uma rebatida simples de RBI de Gleyber Torres na terceira entrada.

“Depois que marcamos a corrida, minha preferência seria vamos atacá-los. Mas, obviamente, não comuniquei isso bem o suficiente”, disse Boone.

Começando com a caminhada intencional, 10 de 12 rebatedores alcançaram o vencedor do prêmio Cy Young da Liga Americana de 2023.

“Foi estranho”, disse Triston Casas, de Boston, sobre a decisão de Cole.

Devers entrou com 14-para-41 (.316) com oito home runs e 15 strikeouts contra Cole, incluindo a pós-temporada. Seu OPS de carreira de 1.410 contra Cole é o quarto mais alto entre jogadores com pelo menos 10 aparições no plate contra Cole, de acordo com a ESPN Research.

“Obviamente, Raffy teve algum sucesso contra ele, algo que ele também tem que superar, também, certificando-se de que ele entenda, ei, nas próximas 40 ou 50 rebatidas na minha carreira contra ele eu posso ter um sucesso enorme porque eu sou Gerrit Cole”, disse Boone. “Mas há um componente psicológico em tudo isso.”

Devers roubou a segunda base e Masataka Yoshida acertou uma dupla RBI no campo oposto no canto do campo esquerdo para a primeira rebatida de Boston, empatando em 1-1. Wilyer Abreu seguiu com uma simples de duas corridas para uma liderança de 3-1, e Casas saltou para uma dupla eliminação que encerrou o inning.

“Se eu fizer arremessos depois disso e continuar a executar em alto nível, então o plano funciona”, disse Cole. “Mas, evidentemente, o plano não funcionou. Então, preciso fazer arremessos melhores depois para que funcione.”

O quarto inning é o mais cedo em um jogo em que qualquer rebatedor foi intencionalmente eliminado com as bases vazias e menos de dois eliminados desde Barry Bonds em 10 de agosto de 2002, contra os Pirates, de acordo com a ESPN Research. Bonds também foi eliminado com um eliminado e nenhum homem no quarto inning, com seu time perdendo por 1 a 0.

As primeiras caminhadas intencionais com bases vazias do New York foram no sexto inning: para Al Simmons, do Philadelphia Athletics, por Roy Sherid, na abertura em 22 de setembro de 1930, e para Frank Howard, do Washington, por Fritz Peterson, com duas eliminações, em 22 de abril de 1970.

Trevor Story fez uma rebatida simples na quinta base no sábado e roubou a segunda, Danny Jansen caminhou e Enmanuel Valdez voou para fora enquanto Story foi para a terceira base. Jarren Duran foi atingido por um arremesso, lotando as bases, e Devers acertou uma curva de knuckle para a direita para uma vantagem de 5-1. Tyler O’Neill foi atingido por um arremesso e Yoshida perseguiu Cole com um single de duas corridas.

“Obviamente, porque saiu um pouco pela culatra, acho que todos nós gostaríamos de poder ir para o outro lado em certas coisas”, disse Boone. “Mas no final do dia, não fizemos arremessos quando tivemos oportunidades e isso nos queimou hoje.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.