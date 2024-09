A campeã do BKFC, Christine Ferea, revela planos de doar cérebro para a ciência após participar de um estudo de uma década

Quando a campeã peso-mosca do BKFC, Christine Ferea, recebeu uma ligação há quase uma década sobre participar de um estudo sobre saúde cerebral envolvendo lutadores, ela estava apenas procurando por dinheiro rápido.

Na época, ela estava lutando para sobreviver, então a promessa de algumas centenas de dólares extras só para fazer uma ressonância magnética e alguns outros exames pela Cleveland Clinic parecia um ótimo negócio. Ela mal sabia que o estudo sobre saúde cerebral lhe deu tanto insight que ela continua fazendo parte do programa desde então, passando por atualizações anuais fornecidas por seus médicos para garantir que ela ainda esteja cognitivamente apta para competir.

“No início, eu não sabia o que era, e fui lá e eles fizeram uma varredura cerebral em você, e isso permite que você saiba se seu cognitivo [function] está ficando bagunçado, se seu cérebro está danificado pelos golpes”, disse Ferea ao MMA Fighting. “O primeiro é como uma varredura de duas horas, e então a cada três anos eles fazem a varredura de duas horas, e então eu faço [another scan] todos os anos.

“Eles me avisam se estou com declínio cognitivo, se meu cérebro está declinando, se há danos cerebrais se acumulando. Eles fazem vários testes cognitivos, equilíbrio, tantas coisas diferentes para garantir [I’m healthy].”

Ferea admite que não se preocupou realmente com a saúde a longo prazo quando começou a se envolver com lutas porque estava apenas fazendo algo que amava. Ela também demonstrou um coração e uma durabilidade incríveis durante muitas de suas lutas em vários esportes de combate, mas isso também significou que ela sofreu muitos danos ao longo do caminho.

Depois que se envolveu com o estudo da saúde cerebral, Ferea começou a ver os benefícios de entender qual efeito os golpes repetidos na cabeça estavam tendo sobre ela. Foi um chamado para despertar que serve como um lembrete constante de que ela não pode lutar para sempre.

“Agora não preciso mais me perguntar”, explicou Ferea. “Estou ficando confuso? Estou levando muitos golpes? Como vou ser afetado no futuro? Porque tenho uma consulta com o médico depois de cada ressonância magnética e o exame cognitivo [testing] e todo esse tipo de teste, e então eles leem os resultados, e então eu me encontro com ele logo depois. Ele conta tudo para mim, ele me conta. Eu confio nele. É bom não ficar imaginando o que estou fazendo com meu cérebro todo ano.

“Se eu estiver começando a declinar, vou parar. Ponto final. Não estou brincando com meu cérebro. Se eu quebrar ossos, se minhas costas doerem, meu ombro, se isso doer, ainda me importo com isso, mas não tanto quanto com meu cérebro.”

O comprometimento de Ferea com o estudo é tão forte que ela já está planejando doar seu cérebro para a ciência após sua morte, porque há muitas informações que os médicos só podem recuperar post-mortem.

Em particular, a encefalopatia traumática crônica — mais conhecida como ETC — só pode ser detectada em exames feitos durante uma autópsia.

“Eu definitivamente darei meu cérebro para o estudo”, disse Ferea. “Não é como se eu precisasse mantê-lo ou qualquer outra pessoa precisasse mantê-lo.”

Embora a saúde cerebral a longo prazo continue sendo extremamente importante para ela, especialmente depois de se envolver com a Cleveland Clinic, Ferea lidou recentemente com uma situação que lhe tocou muito de perto.

Em maio, Ferea estava programada para enfrentar a ex-campeã de boxe e veterana do Bellator Heather Hardy em uma luta pelo título do BKFC. Poucos dias antes de elas se encontrarem, Hardy desistiu da luta e revelou que sua carreira provavelmente estava acabada devido à quantidade de traumatismo craniano que ela sofreu ao longo de sua carreira.

“Depois de finalmente consultar um médico, ele disse que eu tive muitas concussões”, disse Hardy em uma publicação séria nas redes sociais. “Quando você tem uma concussão, um pedaço do seu cérebro morre e você nunca mais o recupera. Imagine isso? Em 10 anos, tive muitos danos cerebrais. Não posso ter mais, senão não vou conseguir enxergar. Nada de correr, nada de trotar, nada de pular corda e nada de levar pancadas na cabeça.”

Ouvir isso serviu como um duro lembrete para Ferea de que nenhuma quantidade de resistência ou coragem pode salvá-lo de algo tão sério quanto um dano cerebral.

Depois que Hardy fez essa postagem, que efetivamente serviu como um anúncio de aposentadoria, Ferea entrou em contato para tentar conectá-la aos mesmos médicos com quem ela trabalhou durante a maior parte da última década.

“É muito, muito assustador”, disse Ferea sobre a situação de Hardy. “Eu sou o tipo de pessoa, tenho um queixo, então posso levar muito dano. Eu vou sentar lá e levar como qualquer coisa, não me afeta. Esse é o tipo de lutadora que Heather era. Ela vai levar muito dano porque tem muito coração e uma alta tolerância à dor. Isso realmente coloca você em cheque em termos de ser forte e apenas levar tiros.

“Você tem que ser responsável, mesmo que esteja jogando na defesa e possa aguentar pancadas e coisas assim.”

Agora Ferea declara abertamente que sua dedicação à saúde cerebral a longo prazo não mudou sua maneira de lutar, porque isso seria prejudicial à sua carreira.

Dito isso, a veterana de 41 anos promete que se um dia descobrir que sua função cognitiva foi comprometida, ela se aposentará imediatamente.

“Você tem que ter um pouco daquele ‘f*da-se’ [attitude] porque você não pode entrar lá com muito cuidado”, disse Ferea. “Se você for muito cuidadoso, não vai ter um desempenho bom ou vai hesitar. Você pode ser nocauteado hesitando.

“Se ficar ruim, eu vou parar. Eu amo isso de todo o meu coração e eu amo ser campeã e eu amo competir e eu amo dominar as pessoas, mas não vale a pena não ser capaz de falar meu nome ou não ser capaz de lembrar da minha família e tudo isso.”