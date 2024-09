A carreira de Truex no Hall da Fama da NASCAR nunca faltou drama

Martin Truex Jr. entra nos playoffs finais da NASCAR de sua carreira tendo acabado de chegar à pós-temporada com pontos. James Gilbert/Getty Images

Dale Earnhardt Jr. relembrou um dia de muitos anos atrás quando viu Martin Truex Jr. na garagem. Este último, como Earnhardt descreve, estava perplexo e fora de si de frustração com o quão terrivelmente as coisas estavam indo com sua equipe de corrida.

“Eu me senti péssimo por ele porque sabia que ele era um talento desperdiçado”, Earnhardt disse à ESPN. “Eu sabia que ele estava desperdiçando seus bons anos por não estar em uma boa situação.”

Earnhardt não acredita que Truex falará sobre como ele lutou com a combinação de equipes de corrida e chefes de equipe com os quais ele trabalhou. Desta vez em particular que Earnhardt revelou, Truex tinha ido da Dale Earnhardt Inc. para a Michael Waltrip Racing, ganhando apenas duas vitórias em suas primeiras oito temporadas no nível da NASCAR Cup Series.

Talvez as coisas tivessem sido diferentes, e talvez a carreira no Hall da Fama que Truex, 44, construiu desde então tivesse começado mais cedo se Earnhardt tivesse conseguido. Earnhardt uma vez quis muito que Rick Hendrick contratasse Truex. Tendo assinado com Hendrick em 2008, Earnhardt tentou convencer seu novo chefe naquelas primeiras temporadas a colocar Truex em seu próximo carro disponível.

“Mas não era possível convencer ninguém naquela época de que Martin tinha esse tipo de habilidade”, disse Earnhardt.

Truex desembarcou na Furniture Row Racing em 2014 e o resto, verdadeiramente, é história. Depois de alguns anos de construção juntos, alinhar-se com a Toyota e a Joe Gibbs Racing em 2016 mudou o jogo. Em 2017, Truex era um campeão da Cup Series e tem sido um competidor perene desde então. Em cinco temporadas dirigindo para a equipe de Barney Visser, Truex venceu um campeonato e 17 corridas e teve uma chegada fora do top 11 na classificação do campeonato.

Joe Gibbs é o dono da equipe Truex desde 2019. Ele trouxe a Truex para dentro da empresa quando Visser fechou as portas.

Truex venceu mais 15 corridas em um carro Gibbs e chegou ao campeonato duas vezes.

“Ele conquistou seu caminho na NASCAR, particularmente no nível da Cup Series, e realmente lutou por alguns anos e pagou um preço”, disse Gibbs à ESPN. “Colocá-lo em nosso programa como um parceiro de aliança e ver o que ele e Cole Pearn foram capazes de fazer com a equipe que montaram lá, foi ótimo. Então, ver alguém que pagou um alto preço no esporte chegar ao nível mais alto e fazer parte disso é uma emoção para nós.

“Acho que isso diz muito sobre Martin. Ele pagou um alto preço lutando contra algumas das coisas pelas quais os pilotos passam para chegar ao nível mais alto.”

Sem financiamento familiar ou patrocinadores corporativos por trás dele no início de sua carreira, Truex foi notado por pessoas como Earnhardt por meio de seu talento. Foi um salto de fé para Truex se mudar para a Carolina do Norte e, quando o fez, Earnhardt colocou Truex em um dos carros da Xfinity Series dos quais ele era coproprietário em 2003. Um ano depois, Truex estava em tempo integral na série e venceu o campeonato. Ele conquistou títulos consecutivos em 2005.

Quando a Truex mudou para a Cup Series em 2006 com a Dale Earnhardt Inc., no entanto, a batalha difícil começou. Houve mais manchetes para movimentos fora da pista do que para desempenho, pois a empresa encontrou turbulência contínua em torno da Truex. Uma disputa familiar levou à saída de Earnhardt antes de uma fusão de curta duração com Bobby Ginn dar lugar a uma fusão com Chip Ganassi.

Uma permanência na Michael Waltrip Racing começou em 2010, mas Truex ainda estava lutando por relevância. Durou quatro anos antes de uma controvérsia de manipulação de corrida envolvendo a organização no Richmond Raceway em 2013 resultar na expulsão de Truex da pós-temporada e seu patrocinador, NAPA, saindo no final da temporada. Culminou no fechamento da operação de Waltrip.

O lado bom estava pousando na Furniture Row. Logo, o esporte veria o que Earnhardt sabia o tempo todo sobre Truex.

“Se eu fosse ele, cara, eu ficaria muito grato por ter conseguido ter esse tipo de parte dois ou essa segunda metade da minha carreira que foi tão excepcional”, disse Earnhardt. “Ele poderia facilmente ter ficado preso em um mar de corridas de classe B durante toda a sua carreira.”

Depois de receber o carro certo, Gibbs não ficou surpreso ao ver como Truex poderia dominar qualquer lugar no cronograma. Por exemplo, Truex estabeleceu um recorde em 2016 quando liderou 392 das 400 voltas na Coca-Cola 600. Foi sua primeira vitória Crown Jewel. Ele adicionaria a Southern 500 em Darlington Raceway mais tarde naquele ano.

A temporada de 2024 marca a 19ª e última da ilustre carreira campeã de Martin Truex Jr. Todd Kirkland/Getty Images

No primeiro ano em que a NASCAR introduziu as corridas de etapas, 2017, uma masterclass de Truex e sua equipe ensinou ao campo como acumular pontos. Ele liderou a série em vitórias de etapas (19), vitórias de corrida (oito) e voltas lideradas (2.253).

“Ele tem talento de verdade”, Gibbs proclamou. Com uma risada, no entanto, Truex descreveu sua carreira como “estressante”.

“Não sei se há uma palavra”, ele disse. “Há tantas emoções e coisas diferentes pelas quais passei ao longo dos anos. Tem sido uma montanha-russa, não há dúvida.”

Essa carreira já dura 19 anos. Definido para se aposentar após o final da temporada em novembro, Truex está empatado em 20º na lista de vitórias de todos os tempos, com 34 vitórias. Ele é um dos 36 pilotos que ganharam um campeonato da Cup Series.

Em sua saída, porém, Truex poderia se juntar a um grupo mais seleto de pilotos com vários campeonatos. Chegou à corrida final da temporada regular, mas depois de bater fora do evento na volta 3 em Darlington Raceway, os pontos caíram para ele por seis para garantir uma vaga na pós-temporada.

Adequado, não é? Desde o início de sua carreira até como ele vai cavalgar em direção ao pôr do sol, nunca faltou drama para Truex.

“Eu sempre sonhei que podia, sempre pensei que podia”, disse Truex sobre suas realizações. “Mas até você fazer, é só conversa. Foi divertido fazer isso algumas vezes.”