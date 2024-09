A causa da morte do Shifty Shellshock é uma overdose de várias drogas

Cantor de Crazy Town Choque de Concha Astuto O gerente do médico acertou a causa da morte como uma overdose… mas o médico legista agora revela que foi uma mistura de vários narcóticos diferentes.

De acordo com o LA County ME Shifty – cujo nome verdadeiro era Seth Binzer — morreu em junho dos efeitos do fentanil, metanfetamina e cocaína… e a forma como sua morte foi acidental.