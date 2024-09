A concorrente de ‘bacharelado’ Maria Georgas nega namorar Devin Strader depois que ele largou Jenn Tran

Maria Georgas está falando depois Jenn Tran nomeou-a durante o emocionante final de ‘Bachelorette’ … dizendo que ela não está namorando o ex de Jenn Tran, Devin Strader – dê, ela nunca o fará.

Maria elogia Jenn por reviver o separação difícil ao vivo na TV e a aplaude por falar a verdade… antes de dizer aos fãs que eles precisam relaxar com as especulações – porque muitas pessoas a seguem, e ela não está ciente de cada uma delas.

Na verdade, MG diz que não sabia que Devin clicou no botão seguir até ele já ter deixado de segui-la… então, o interesse dele por ela nunca chegou ao seu radar.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

As pessoas se seguem o tempo todo, diz Maria, mas ela nunca conheceu Devin IRL… ao contrário do quarto colocado de Jenn, Jeremy Simãocom quem ela sai entre um grande grupo de amigos.