A disputa NIL de Matthew Sluka com a UNLV depende de oferta verbal

O quarterback da UNLV, Matthew Sluka, deixou os invictos Rebels na terça-feira à noite devido a alegações de promessas verbais não cumpridas de um treinador assistente da UNLV, uma decisão que destaca a fragilidade do atual sistema universitário e como os talentos são adquiridos e retidos.

O agente de Sluka, Marcus Cromartie, disse à ESPN que a UNLV não cumpriu uma oferta verbal de US$ 100.000 de um técnico assistente. O pai do quarterback, Bob Sluka, disse à ESPN que o técnico Barry Odom disse mais tarde em uma conversa telefônica que a oferta não era válida porque não veio dele, mas sim do coordenador ofensivo Brennan Marion, que não quis comentar com a ESPN.

A UNLV e Shannon Cottrell, diretora de engajamento de atletas do coletivo Friends of UNLV, também não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O coletivo da UNLV pagou a Sluka uma taxa de $ 3.000 por um compromisso que ele fez neste verão, de acordo com Rob Sine, que dirige a Blueprint Sports, uma empresa que administra o coletivo. Sine disse que os agentes de Sluka fizeram contato com o coletivo pela primeira vez no final de agosto para discutir oportunidades futuras de trabalhar juntos.

Sine disse que não tinha conhecimento de nenhuma promessa de pagar US$ 100.000 a Sluka e que, até onde sabia, Sluka não havia contatado o coletivo sobre pagamentos em falta.

As decisões chegam em um momento decisivo para a UNLV, já que os Rebels estão com 3-0 e classificados em 23º lugar na pesquisa dos treinadores, marcando a primeira vez que o programa foi classificado em qualquer pesquisa importante na história.

A UNLV derrotou os programas Big 12 Houston Cougars e Kansas com Sluka como quarterback e recebe o Fresno State no sábado em sua abertura da Mountain West Conference. O jogo em casa dos Rebels na sexta-feira seguinte à noite contra Syracuse se tornou um dos mais esperados na história recente da escola.

A UNLV também está no meio do processo de decidir seu futuro na conferência entre a Pac-12 e a Mountain West, uma decisão que tem grande importância sobre a estrutura atual do atletismo universitário.

Como a oferta de Marion para Sluka foi verbal e nunca formalizada, há várias versões do que aconteceu. Fontes disseram à ESPN que Sluka abordou Odom sobre o dinheiro nos últimos dias e treinou na segunda-feira com os Rebels, mas não treinou na terça-feira. A transferência sênior anunciou na terça-feira nas redes sociais que não jogaria pelos Rebels novamente nesta temporada e que planejava usar sua camisa vermelha este ano.

A única oferta formal da escola, de acordo com Cromartie, foi uma oferta de $ 3.000 por mês durante quatro meses. O único dinheiro que Sluka recebeu da UNLV, segundo Cromartie, foi $ 3.000 para despesas de mudança.

O ponto de tensão parece se concentrar em torno da oferta verbal. Enquanto relatos surgiram da UNLV sobre Sluka pedindo mais dinheiro, Sluka insiste que tudo o que ele estava pedindo é o que o programa prometeu verbalmente. Sem nenhum contrato exigido antecipadamente por causa dos caprichos das regras do NIL e terceiros tecnicamente encarregados de dar aos atletas os acordos, a ambiguidade sobre a validade das ofertas verbais paira sobre o empreendimento do atletismo universitário.

De acordo com seu pai e agente, em nenhum momento Sluka pediu um ajuste ao acordo inicial que foi prometido. Quando Sluka se apresentou à UNLV no verão, foi-lhe dito que o dinheiro seria distribuído em um plano de pagamento. Mais tarde, foi-lhe dito que o pagamento viria depois que ele se matriculasse na escola e começasse as aulas, de acordo com seu pai.

A escola e o coletivo ofereceram formalmente US$ 3.000 por mês durante quatro meses, de acordo com Cromartie, o que foi US$ 88.000 a menos do que Sluka e Cromartie ouviram verbalmente no inverno passado.

O sistema atual de pagamento de atletas universitários — um no qual as escolas podem fazer ofertas financeiras aos jogadores durante o processo de recrutamento, mas não podem cumprir diretamente essas promessas — pode mudar em breve. Como parte de um processo antitruste pendente, a NCAA concordou em permitir que suas escolas paguem os jogadores diretamente. Se o acordo for aprovado no tribunal, o novo sistema tem o potencial de dar aos jogadores e às equipes mais segurança, permitindo que eles entrem em contratos mais diretos entre si.

Depois que os jogos da UNLV começaram, Cromartie contatou Cottrell e o diretor de desenvolvimento de jogadores, Hunkie Cooper.

“Eles continuam adiando — ‘Não sabemos. Você tem que esperar'”, disse Bob Sluka. “Então foi como, ‘Vamos dar a ele cheques de jogo’. Então nós pensamos, ‘OK, ótimo’. Não pedimos um único dólar [more]. Em determinado momento, ficamos sem dinheiro para ele estar lá, porque suas despesas para viver lá nem estavam sendo cobertas.”

Bob Sluka disse à ESPN que Marion e os agentes da Equity Sports concordaram com um acordo verbal no inverno, após uma visita de recrutamento na qual passaram a maior parte do tempo com Marion, mas também se encontraram com toda a equipe técnica.

“Saímos de lá entendendo que conseguiríamos uma certa quantia em dólares para Matt entrar no acordo NIL, não um valor exorbitante, mas um valor razoável e justo”, disse Bob Sluka, acrescentando que Matthew mais tarde recebeu mais de 25 ofertas NIL de outras escolas, incluindo times da Big Ten e da SEC, que eram “quatro, cinco vezes o valor que estávamos dispostos a aceitar da UNLV”.

Depois que o dinheiro prometido verbalmente pela UNLV nunca se materializou, Sluka decidiu deixar o time e aproveitar sua oportunidade de ficar de fora.

As regras de redshirt da NCAA permitem que os jogadores mantenham um ano de elegibilidade se jogarem quatro ou menos jogos em uma temporada. Sluka, que jogou quatro temporadas (2020-23) no programa FCS Holy Cross antes de se transferir para a UNLV na última offseason, ainda tem mais um ano de elegibilidade que ele pode usar em outra escola na próxima temporada.

As regras da NCAA não permitem que jogadores joguem por duas escolas na mesma temporada.

A UNLV está 3-0 pela primeira vez desde 1984 e também recebeu 53 pontos no total na última pesquisa da Associated Press, apenas 16 pontos atrás do No. 25 Boise State. Os Rebels, que derrotaram o Kansas fora de casa na Semana 3, também começaram a temporada com uma vitória contra o Houston, ficando 2-0 contra times do Big 12 e aumentando as esperanças de que eles possam disputar uma vaga no recém-expandido College Football Playoff de 12 times.

Sluka completou 21 de 48 passes para 318 jardas e seis touchdowns com uma interceptação nesta temporada, sua primeira com os Rebels. Ele também correu 39 vezes para 286 jardas e um touchdown.

Na vitória de virada da UNLV por 23-20 no Kansas em 13 de setembro, Sluka liderou os Rebels em um drive de 18 jogadas e 75 jardas que terminou com Kylin James marcando em quarta e gol da linha de 1 jarda com 1:51 restantes. Sluka correu por 113 jardas no jogo.

Após a vitória, Bob Sluka disse que Cromartie falou com Cooper no túnel do estádio sobre o acordo de Sluka, e Cooper disse para ligar para ele na semana seguinte. Em 19 de setembro, Cooper e Odom ligaram para Cromartie.

Bob Sluka disse que a ligação gerou a ideia de que Marion não tinha autoridade para fazer uma oferta desse calibre. Bob Sluka disse que a família nunca ouviu falar do coletivo da UNLV e está confusa sobre o que aconteceu.

“Não temos ideia do que diabos aconteceu”, disse Bob Sluka. “Ninguém pode explicar isso. Por que você deixaria seu quarterback titular sair do prédio? Não pedimos um centavo a mais do que o que foi acordado (neste inverno).”

Sluka passou os primeiros quatro anos de sua carreira universitária na Holy Cross, onde é o primeiro em eficiência de passe na carreira (147,4), o segundo em jardas corridas na carreira (3.583), o segundo em touchdowns corridos na carreira (38), o quinto em jardas passadas na carreira (5.916) e o quinto em touchdowns passados ​​na carreira (59). Ele correu para um recorde de quarterback da Divisão I da NCAA de 330 jardas em uma derrota para Lafayette em 2023.

O Holy Cross chegou aos playoffs do FCS em 2021 e 2022 com Sluka como titular. Após uma mudança de técnico no Holy Cross — o técnico Bob Chesney saiu para assumir o James Madison — Sluka também seguiu em frente.

Sluka agora planeja treinar com um treinador de quarterbacks neste outono e se matricular em uma escola em janeiro, com tempo para aprender o sistema, algo que ele não conseguiu fazer porque estava se formando na Holy Cross na primavera passada.

Com Sluka agora fora de cena, a UNLV deve recorrer ao veterano transferido Hajj-Malik Williams ou ao veterano Cameron Friel como seu quarterback titular. A UNLV teve 9-5 na temporada passada e jogou pelo campeonato Mountain West, mas o quarterback que levou o time à melhor temporada do programa em quase 40 anos, Jayden Maiava, foi transferido para a USC.

Dan Murphy, da ESPN, e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.