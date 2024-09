A estreia da transmissão de Tom Brady começa com um vídeo dramático e exagerado

Tom Brady está se animando antes de sua primeira estreia na transmissão… literalmente, porque uma promoção de sua primeira aparição o mostra conversando com versões anteriores de si mesmo.

A Fox lançou o clipe antes de Brady ir ao estande para comentar sobre o Cleveland Browns x Dallas Cowboys no domingo … começando com os créditos atuais da audiência de Brady dizendo que ele não pode ser um comentarista.

Antes que ele fique muito deprimido… versões anteriores de si mesmo – uma de seus dias de Patriots, uma de seu mandato com os Bucs e uma versão universitária de si mesmo da Universidade de Michigan – dê-lhe um discurso estimulante.

Lembre-se, Tom assinou um contrato de 10 anos, Negócio de US$ 375 milhões depois que ele se aposentou em 2023… tirando uma temporada de folga antes de assumir esta função.

Ainda aguardando a reação do público à estreia do TB12… mas parece que os Toms, que viajam no tempo, estão ao seu lado!