A estrela da seleção dos EUA, Pulisic, está pronta para “virar a página” sob o comando de Pochettino

Christian Pulisic olhou frustrado após o apito final e deixou claro quanto trabalho Mauricio Pochettino tem pela frente, mas acrescentou que acredita que dias melhores virão.

Uma confusão defensiva aos 89 minutos deixou os Estados Unidos empatados em 1 a 1 com a Nova Zelândia em um amistoso na terça-feira à noite, uma partida que começou 30 minutos depois que a Federação de Futebol dos EUA anunciou a contratação de Pochettino para treinar os americanos até a Copa do Mundo de 2026.

“É hora de virar a página e realmente temos que subir um nível”, disse Pulisic. “Todos são parte disso e parece bem baixo agora, mas sei que tempos melhores virão.”

Mikey Varas liderou o time para o segundo jogo como técnico interino após a demissão de Gregg Berhalter, dispensado após a eliminação dos americanos na primeira rodada da Copa América. Os EUA estavam saindo da derrota de sábado por 2 a 1 para o Canadá, a primeira dos americanos para os canadenses em casa desde 1957.

Pulisic colocou os EUA na frente aos 69 minutos, 12 minutos após entrar, e com 31 gols internacionais passou Brian McBride para o quinto lugar na lista de carreira dos EUA. Mas o desleixo de Caleb Wiley e Mark McKenzie levou ao gol de Ben Waine aos 89 minutos.

Os EUA estão sem vencer há quatro jogos consecutivos e há quatro jogos consecutivos em casa pela primeira vez desde uma sequência de sete jogos em 2010-11.

Pochettino chega aos EUA na quarta-feira e assume antes das exibições em 12 de outubro contra o Panamá em Austin, Texas, e no México três dias depois.

Jogadores dos EUA comemoram após marcar um gol contra a Nova Zelândia em um amistoso em Cincinnati, Ohio. Imagens Getty

“Todos estão animados para este próximo capítulo. Ele traz uma qualidade tremenda”, disse Varas. “Estou orgulhoso de termos avançado um pouco o programa. E Mauricio chegando, agora vai ser acelerado, e acho que coisas realmente boas estão por vir.”

Pulisic marcou após uma construção de 11 passes que incluiu Chris Richards, McKenzie, Aidan Morris, Marlon Fossey, Luca de la Torre, Ricardo Pepi e Folarin Balogun. Depois que Pepi tocou a bola para ele, Pulisic tocou com o pé esquerdo e o direito, então deslizou um chute angulado de pé esquerdo por baixo do zagueiro Bill Tuiloma e passou pelo goleiro Max Crocombe.

O gol da Nova Zelândia aconteceu depois de Nando Pijnaker jogar um passe longo por mais da metade do comprimento do campo. A bola quicou em um pé de Logan Rogerson, e Wiley tentou um cabeceio, mas em vez disso centralizou a bola na frente de McKenzie.

McKenzie balançou a perna esquerda em outra tentativa de afastar a bola, e a bola ricocheteou em Waine e passou por cima do goleiro Matt Turner, que estava a cerca de 8 metros de sua linha.

Turner, jogando sua primeira partida em 10 semanas, colocou as mãos nos quadris e deu um tapa nelas na lateral do corpo. Pulisic olhou feio quando o apito final soou após quase 10 minutos de acréscimos.

Pepi, entre seis mudanças na escalação dos EUA, pareceu colocar os EUA na frente no 19º minuto com um passe de ponta de Fossey, um lateral direito que fez sua estreia na seleção um dia após seu 26º aniversário. Mas Pepi empurrou o zagueiro Liberato Cacace pouco antes do chute e o árbitro hondurenho Selvin Brown anulou o gol após consultar um assistente.

Nenhum jogador da MLS começou pela sétima vez em oito partidas. Apenas oito das 209 posições iniciais foram preenchidas com jogadores da MLS nos 19 jogos em que o grupo completo esteve disponível desde a Copa do Mundo de 2022.

Pulisic prevê que Pochettino instituirá mudanças.

“Espero que uma cultura que esteja disposta a lutar, que esteja disposta a correr riscos”, disse o ponta do AC Milan. “Há muitas coisas que precisam mudar, apenas a mentalidade e a cultura do grupo. Acho que temos a qualidade, mas sei que espero que essa seja a primeira coisa que ele vai querer mudar.”

A Associated Press contribuiu para esta história.