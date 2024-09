A estrela de ‘Entourage’ Jerry Ferrara quer Jalen Brunson em novo podcast com Matt Leinart

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jerry Ferrara tem uma longa lista de nomes que deseja que apareçam em seu novo podcast de esportes “Throwbacks” com Matt Leinart … mas há uma pessoa que ele destacou no topo: a estrela do New York Knicks Jalen Brunson.

TMZ Esportes conversou com o ex-ator de “Entourage” e “Power” sobre ele projeto com o vencedor do Troféu Heisman… e ele está animado para conversar semanalmente com seu co-apresentador sobre todas as coisas sobre esportes e a vida em geral.

Ferrara explicou que não serão apenas Xs e Os – ele dará a perspectiva de um verdadeiro fã de esportes… já que ele tem uma vida inteira de experiência torcendo por seus amados Yankees, Giants e Knicks.

É uma combinação perfeita – como Ferrara apontou, Leinart era o grande homem no campus da USC na mesma época em que Turtle estava incendiando a Sunset Strip com Vinny, E e Drama. Então, na realidade, os caras provavelmente seriam amigos há cerca de 20 anos em Los Angeles… mas agora eles estão finalmente tendo a oportunidade de se conectar.

Além disso, Leinart será capaz de dar sua opinião sobre a Costa Oeste… e Ferrara, um cara do Brooklyn, tem o Leste sob controle.

Quanto às pessoas que podem se juntar a eles no programa, Ferrara disse que há muitos candidatos… mas ele realmente espera poder dividir tudo com Brunson, novato do Giants Malik Nabers e treinador principal Brian Daboll.



É claro que Babcock e Lucas não estavam dispostos a deixar Ferrara ir sem fazer uma rápida pergunta sobre “Entourage”… e embora ele tenha dito que os fãs sempre esperarão por reinicializações e mais filmes, Jerry explicou por que isso pode não fazer mais sentido. .