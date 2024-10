A estrela de ‘Mighty Ducks’ Shaun Weiss retorna ao gelo pela primeira vez em 30 anos

Shaun Weiss voltou às raízes de ‘Mighty Ducks’… atingindo o gelo pela primeira vez em 30 anos com a camisa de seu querido personagem.

O ator, mais conhecido por interpretar o goleiro Goldberg na franquia ‘Mighty Ducks’, calçou um par de patins e voltou ao rinque para recriar uma cena do filme de 1992.

Weiss, que atualmente está comemorando 4 anos de sobriedade e escrevendo um livro de memórias sobre sua vida, estava claramente emocionado por fazer parte do projeto… que também incluía a estrela do “American Idol”. Trevor Holmes e anfitrião do estádio da NHL Kate Pettersen.