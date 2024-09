A estrela do rap Kendrick Lamar será a atração principal do intervalo do Super Bowl LIX

Kendrick Lamar subirá no maior palco da NFL no ano que vem: o vencedor do Grammy será a atração principal do Apple Music Super Bowl Halftime Show em Nova Orleans.

A NFL, a Apple Music e a Roc Nation anunciaram no domingo que Lamar lideraria as festividades do intervalo no Caesars Superdome em 9 de fevereiro.

O astro do rap disse que estava ansioso para levar o hip-hop ao jogo do campeonato da NFL, onde se apresentou como artista convidado com Dr. Dre e Snoop Dogg em 2022.

“O rap ainda é o gênero mais impactante até hoje”, disse Lamar em uma declaração. “E eu estarei lá para lembrar ao mundo o porquê. Eles acertaram.”

Lamar tem experimentado enorme sucesso desde seu álbum de estreia “good kid, mAAd city” em 2012. Desde então, ele acumulou 17 prêmios Grammy e se tornou o primeiro músico não clássico e não jazzista a ganhar um Prêmio Pulitzer por seu álbum de 2017 “DAMN”.

O último álbum do rapper, “Mr. Morale & The Big Steppers”, foi lançado em 2022. Ele participou da música “Like That” com Future e Metro Boomin em uma faixa que passou três semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 este ano. Ele também conquistou outro hit com “Not Like Us”, uma das muitas faixas de diss voltadas para o colega astro do hip-hop Drake, que foi lançada no meio de uma briga de rap entre os dois no início deste ano.

O fundador da Roc Nation, Jay-Z, chamou Lamar de um artista e performer “único em uma geração”.

“Seu profundo amor pelo hip-hop e pela cultura informa sua visão artística”, disse Jay-Z. “Ele tem uma habilidade incomparável de definir e influenciar a cultura globalmente. O trabalho de Kendrick transcende a música, e seu impacto será sentido nos próximos anos.”

A Roc Nation e o produtor ganhador do Emmy Jesse Collins servirão como coprodutores executivos do show do intervalo. A direção criativa da performance de Lamar será fornecida pela pgLang.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.