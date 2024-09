A estrela do tênis dos EUA Shelby Rogers se adapta aos primeiros dias de aposentadoria

NOVA YORK — Em seu primeiro dia do próximo capítulo de sua vida, Shelby Rogers acordou com uma mensagem de texto de sua irmã: “Feliz primeiro dia de aposentadoria”, dizia.

Rogers, 31, havia oficialmente encerrado sua carreira no US Open, e a mensagem foi o primeiro momento em que sua decisão pareceu real. Chovia torrencialmente do lado de fora de sua casa na Flórida — ela e seu marido tinham voado de volta de Nova York após sua derrota final em duplas mistas no dia anterior — e ela não teria conseguido ir à quadra de treino mesmo se quisesse.

Mas ela também não foi à academia, como normalmente faria. Em vez disso, eles pegaram seus cachorros, que estavam hospedados enquanto eles estavam fora, e voltaram para casa, para sua nova realidade que ainda não parecia muito real.

“Sempre há alguns dias em que você pode se recuperar e tirar férias [after a tournament]Rogers disse à ESPN mais tarde naquele dia. “Então, sinto que ainda estou naquele período intermediário. Mas quando minha irmã me mandou uma mensagem, eu fiquei tipo, ‘Espera aí, o que eu devo fazer? O que isso significa?’ Acho que quanto mais tempo eu ficar sem praticar ou jogar um torneio, vai parecer um pouco mais realista.

“Mas por enquanto estou animado. Estou feliz.”

Após 14 anos no circuito, uma classificação alta na carreira de nº 30, duas aparições importantes nas quartas de final e um campeonato da Billie Jean King Cup de 2017 como parte da equipe americana, Rogers sabia durante grande parte da temporada que 2024 seria sua última. Ela havia rompido o menisco durante a temporada de grama em 2023 e, apesar de seus melhores esforços para retornar à saúde plena, uma série de outras lesões se seguiram. À medida que as lutas físicas contínuas continuavam a aumentar, sua alegria pelo esporte diminuiu. Estar na quadra de tênis não parecia mais o mesmo.

Ela sabia que era hora.

Mas enquanto algumas jogadoras anunciam sua aposentadoria iminente ou passam por uma turnê de despedida, Rogers não queria nada disso. Como uma autodescrita “pessoa muito emotiva”, ela sabia que ter que se despedir formalmente de cada torneio que jogasse seria simplesmente demais. Ela decidiu que o US Open seria seu evento final – o lugar onde ela registrou uma das maiores vitórias de sua vida em 2021 contra a então número 1 Ashleigh Barty, e chegou às quartas de final de 2020. Mas ela nem tinha certeza se compartilharia a notícia até que o torneio acabasse.

Rogers derrotou a número 1 do mundo, Ashleigh Barty, no US Open de 2021. JASON SZENES/EPA-EFE/Shutterstock

“Eu estava honestamente indo e voltando debatendo se eu deveria simplesmente ir embora silenciosamente, mas então comecei a pensar em todas as pessoas que me apoiaram e estiveram no meu time nos bastidores, nos torneios, em todos”, disse Rogers. “E eu estava tipo, bem, eu sinto que também quero compartilhar um momento com eles e ter um momento realmente público para todas as pessoas que por décadas fizeram parte da minha carreira, fãs incluídos. Então eu estava tipo, ‘Ok, o US Open parece apropriado.’ E honestamente, estou muito feliz por ter feito isso. Eu não poderia ter escrito de uma maneira melhor se eu quisesse.”

Três dias antes do sorteio principal começar em Nova York, Rogers fez o anúncio nas redes sociais. Ele foi rapidamente recebido com palavras de congratulações de fãs e seus colegas. Coco Gauff comentou o quanto ela sentiria falta do “espírito, gentileza e compartilhamento de Rogers” [her] fé.” Bethanie Mattek-Sands disse que “encarnou o prazer da viagem”. Madison Keys, Sloane Stephens e muitos outros escreveram o quanto estavam felizes por ela.

Em sua partida final de simples, disputada sob as luzes do Arthur Ashe Stadium, Rogers jogou contra a eventual finalista Jessica Pegula, alguém contra quem ela jogava desde a adolescência. Pegula, claro, venceu a partida por 6-4, 6-3, mas juntas elas ficaram na quadra após a partida e celebraram a carreira de Rogers. Um vídeo foi exibido no quadro, Rogers recebeu uma colagem de fotos de momentos do torneio e Pegula chorou ao falar sobre sua amiga de longa data.

Mas Rogers surpreendeu até a si mesma ao manter a compostura e fazer seu próprio discurso para a multidão sem desabar.

“Eu acho que isso foi obra do Senhor, honestamente, porque em todos os outros momentos da minha carreira eu fui uma bola de lágrimas e não consigo explicar aquele momento de outra forma”, disse Rogers. “E eu definitivamente não tinha no meu cartão de bingo que Jessie choraria mais do que eu, mas foi muito fofo.”

Rogers jogou simples, duplas e duplas mistas em Nova York nas últimas duas semanas. Al Bello/Getty Images

No dia seguinte, Rogers venceu sua partida de duplas de abertura com a parceira Petra Martic, mas elas perderam na segunda rodada. Sua partida final aconteceu no quinto dia do torneio em duplas mistas. Emparelhada com Robert Galloway, sua carreira chegou oficialmente à conclusão com uma derrota para as eventuais campeãs Sara Errani e Andrea Vavassori.

Rogers desejou ter mais algumas vitórias durante o torneio, mas deixou Nova York sem arrependimentos. Ela ainda não tem certeza do que fará em seguida, mas sabe que quer continuar envolvida com o esporte — seja por meio de comentários na televisão, trabalhando com tênis juvenil em sua cidade natal, Charleston, Carolina do Sul, ou outra coisa — e estava mais ansiosa para simplesmente ficar em casa.

“Não estar em um lugar diferente a cada semana parece muito emocionante”, disse Rogers. “Estar em casa com minha família, com meus filhotes, apenas ter uma agenda definida por um período de tempo decente.”

Sempre conhecida como uma das jogadoras mais amigáveis ​​do circuito, Rogers às vezes se pergunta o que poderia ter acontecido durante sua carreira no tênis se ela tivesse um comportamento diferente. Mas, olhando para trás, ela não mudaria nada.

“Definitivamente, há uma parte de mim que pensava: ‘Oh, talvez se eu fosse mais forte e não tivesse essa reputação de garota mais legal do circuito, talvez eu tivesse vencido mais lutas'”, disse ela. “Mas, honestamente, olhando para trás, essa é uma das coisas mais importantes que levarei comigo. Senti que precisava me dar bem com as outras garotas, fazer amizades e realmente entender algumas de suas histórias e de onde elas vinham e ser capaz de ser vulnerável porque nos vemos toda semana.

“Para que eu pudesse aproveitar, eu precisava ser cem por cento eu mesmo. Eu não conseguia ser uma pessoa fora da quadra e outra diferente no vestiário. Então era sempre assim, é isso que eu sou. Não consigo fazer de outra forma. É assim que eu sei fazer. E foi assim que eu fiz.”