A estrela dos Dodgers, Shohei Ohtani, foi calorosamente recebida de volta em Anaheim

ANAHEIM, Califórnia — Quando ele se preparou para sua primeira rebatida no topo do primeiro turno na terça-feira, os fãs o saudaram com uma ovação de pé. Quando ele fez uma rebatida de linha na linha do campo direito dois innings depois, cânticos de “MVP” o saudaram quando ele chegou à terceira base. E quando ele foi intencionalmente eliminado no 10º inning — abrindo caminho para o home run de três corridas de Mookie Betts que quebrou o jogo imediatamente depois, preparando a vitória do Los Angeles Dodgers por 6-2 — a maior multidão do Angel Stadium da temporada vaiou alto.

Shohei Ohtani foi recebido calorosamente em seu primeiro jogo oficial em Anaheim, exceto por algumas vaias esparsas.

Ajudou o fato de que pelo menos metade das 44.731 pessoas presentes eram fãs dos Dodgers que fizeram a jornada de 48 quilômetros para o sul.

“Como jogador, sinto-me muito apoiado e grato por todos os fãs que estão na minha frente, na frente do time”, disse Ohtani por meio de um intérprete. “Faz diferença que eles estejam aqui.”

Como um Angel, a organização que ele escolheu depois de ser recrutado do Japão por praticamente todos os times da liga principal, Ohtani ganhou o prêmio de Novato do Ano da Liga Americana em 2018 e mais tarde explorou sua promessa como um fenômeno bidirecional. Ele ganhou dois MVPs por unanimidade e teria ganhado um terceiro se não fosse pela temporada de 62 home runs de Aaron Judge de 2021 a 2023, durante a qual Ohtani facilmente liderou as majors com 26,1 vitórias FanGraphs acima da substituição.

Os Angels nunca chegaram aos playoffs durante os seis anos de mandato de Ohtani. Mas eles o capacitaram a arremessar e rebater simultaneamente de uma forma que ninguém jamais fez desde Babe Ruth, e havia uma crença de pessoas proeminentes dentro da organização de que sua lealdade aos Angels lhes daria uma chance legítima de recontratá-lo como agente livre.

Mas quando Ohtani e os Dodgers montaram a estrutura de um acordo de 10 anos e US$ 700 milhões que incluía US$ 680 milhões em pagamentos diferidos, os Angels — sob o comando do antigo proprietário Arte Moreno, que normalmente não concede diferimentos — se recusaram a igualar. Se ele teria retornado se eles o fizessem é uma questão que pode ficar para sempre para especulação, e uma que Ohtani se recusou a responder quando questionado por repórteres em Phoenix na segunda-feira.

Vale a pena mencionar que o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, nunca sentiu que os Angels fossem uma ameaça na última offseason.

“Não acho que eles estavam na conversa”, disse Roberts. “Obviamente, houve muitos boatos. Eles podem ter estado na conversa, mas nunca fiquei sabendo disso. Pode ter sido em segredo. Mas Shohei disse que eles não o ofereceram, então não acho que eles fizeram parte da conversa.”

Roberts diz que acredita que o jogo de terça-feira — tecnicamente o segundo de volta de Ohtani no Angel Stadium, se você contar a Freeway Series de exibição de março — ofereceu “encerramento”, mas principalmente para os fãs. Ele sente que Ohtani seguiu em frente. Sua transição para os Dodgers, disse Roberts, foi “bem tranquila” — apesar da pressão de um megacontrato, do escândalo de apostas que envolveu seu antigo intérprete e do desafio de conciliar suas responsabilidades como rebatedor designado com sua reabilitação como arremessador.

“É apenas como ele é conectado”, disse Roberts sobre Ohtani. “Eu acho que algumas pessoas são muito emocionais sobre as coisas e algumas pessoas são apenas muito pouco emocionais. Ele é simplesmente simplista nesse sentido. É parte do seu passado e uma parte significativa da sua vida, mas não acho que seja algo em que ele continue a pensar. Acho que ele é mais uma pessoa que pensa no futuro.”

Ohtani não aumentou seus 44 home runs ou 46 bases roubadas na terça-feira, mas ele ainda está bem a caminho de se tornar o primeiro jogador 50-50 na história do beisebol. Se ele conseguir segurar o shortstop Francisco Lindor do New York Mets, ele será o primeiro DH em tempo integral a ganhar um MVP e se juntará a Barry Bonds como os únicos jogadores a ganhar MVPs consecutivos com times diferentes.

Seu retorno aqui terça-feira marcou o aniversário de um ano de seu último jogo em um uniforme dos Angels e também se qualificou como o primeiro jogo significativo de setembro que ele já jogou no estádio. Os Angels, que fizeram um vídeo tributo a Ohtani em março, apenas honraram seu retorno com uma mensagem de videoboard que listava suas realizações enquanto ele caminhava em direção à caixa do batedor para sua primeira rebatida. Por um breve momento, a descrição sob seu nome quando ele voltou a rebater no quinto inning dizia: “Costumava trabalhar aqui.”

Ele com certeza fez.

“A maior parte de tudo isso é realmente poder jogar neste estádio diante dos fãs de Anaheim”, disse Ohtani. “Essa foi a parte especial para mim.”