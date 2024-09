A estrela pornô Kendra Sunderland é presa por causa de maconha durante uma parada no trânsito, revela relatório

O TMZ obteve documentos legais detalhando os preparativos para a prisão da estrela pornô… com um policial dizendo que um Lexus branco de 4 portas chamou sua atenção quando ele o viu dirigindo acima do limite de velocidade.

Ele afirma que verificou a placa e descobriu que o carro estava com as etiquetas vencidas, momento em que parou o veículo. O policial disse que foi quando notou uma caneta vaporizadora de THC no colo de Kendra – ela estava sentada no banco do passageiro – e pediu sua identidade.