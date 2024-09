A evolução do elenco de Buffalo e as expectativas de liderança do QB Josh Allen

BUFFALO, NY — O kicker do Bills, Tyler Bass, sentou-se no banco com seu capacete preso após um field goal perdido de 44 jardas. Enquanto o relógio corria — após um drive fracassado de 6 minutos e 40 segundos cheio de oportunidades desperdiçadas — o Kansas City Chiefs continuou a mover a bola. Bass colocou seu capacete em suas mãos.

Por fim, os tempos técnicos acabaram e a lateral do campo dos Chiefs comemorou enquanto os fãs nas arquibancadas do Highmark Stadium jogavam bolas de neve em direção ao banco cheio de camisas vermelhas.

A temporada de 2023 dos Bills terminou com uma derrota de 27 a 24 para os Chiefs na rodada divisional novamente.

O local era diferente — os Bills viajaram para Kansas City para os playoffs duas vezes nos últimos anos — mas o resultado foi a mesma velha história.

Quando Bass saiu do campo, o quarterback Josh Allen notou o chutador atrás dele e diminuiu o ritmo para oferecer uma mão e um abraço, um gesto simbólico do futuro.

O time que saiu de campo naquele dia estará diferente quando os Bills passarem pelo mesmo túnel para jogar contra o Arizona Cardinals na Semana 1, em 8 de setembro.

O Kansas City Chiefs comemora depois que Tyler Bass (nº 2) do Buffalo Bills erra um field goal de 44 jardas durante o quarto período da rodada divisional da AFC de 2024. Al Bello/Getty Images

Os Bills entram na temporada de 2024 após uma offseason de mudanças e preparação para o futuro. A tarefa é permanecer o mais competitivo possível e aproveitar o jogo de Allen, que entra em seu sétimo ano. Buffalo contará com seu quarterback de franquia para continuar a crescer como um líder e jogadores novos e mais jovens para assumir papéis significativos dentro e fora do campo em uma tentativa de ganhar um quinto título de divisão consecutivo e construir um time para atingir sua meta.

MARCADO 6 DE MARÇO um dia de mudança para os Bills.

Um dia antes da agência livre da NFL, a equipe começou a dispensar jogadores de longa data da franquia — dispensando o cornerback Tre’Davious White, o safety Jordan Poyer e o center Mitch Morse — além de outros colaboradores.

Menos de uma semana depois, o wide receiver Gabe Davis concordou com os termos do Jacksonville Jaguars.

Em 3 de abril, os Bills negociaram Stefon Diggs com o Houston Texans.

Depois que a poeira baixou, os Bills ficaram com dois dos oito capitães de equipe da temporada anterior: Allen e Von Miller. (O ex-capitão e safety Micah Hyde continua pensando em aposentadoria e disse que só retornará para jogar pelos Bills.)

As mudanças marcaram a saída do técnico Sean McDermott e do gerente geral Brandon Beane — a maioria dos jogadores que saíram teve papéis significativos em todos ou muitos dos sete anos de McDermott e Beane com os Bills.

Cada decisão foi uma combinação de finanças, desempenho e/ou idade. Para a decisão sobre Diggs, que tem 30 anos, o desempenho do capitão três vezes em quatro anos em Buffalo quebrou inúmeros recordes, mas a troca certa veio junto com o futuro espaço de teto e capital de draft em mente, dado o estágio da carreira de Diggs.

Há também um desejo de encontrar novas maneiras de fazer as coisas, e como Beane disse em janeiro. Parte do trabalho na offseason era “ser verdadeiro, ser real” e encontrar maneiras de atingir a grandeza, ele disse.

“Mudança nem sempre é ruim. Mudança pode ser difícil quando você tem a estabilidade que tivemos em algumas posições”, disse Beane em abril. “Muitos desses caras eram capitães, então, isso é desconfortável? Sim, é, mas às vezes seu time tem que evoluir.”

TIGHT-END DAWSON KNOX é um dos vários jogadores restantes que está com os Bills desde que foi convocado em 2019. Ele disse que estar no time deste ano é a coisa mais divertida que ele já fez jogando futebol americano. Seja por seu conforto na carreira, pela energia no vestiário — “personalidades diferentes vindas de times diferentes” — ou alguma combinação, isso permitiu que ele pudesse “voar por aí” e “não [be] “com medo de cometer erros.”

Os Bills de 2024 apresentam mudanças além dos jogadores. Há dois novos coordenadores em tempo integral, Joe Brady e Bobby Babich, ambos elogiados pelos jogadores por sua energia. Isso se estendeu a outras áreas também, como a força e o condicionamento do time, equipes médicas e de ciências esportivas buscando maneiras de melhorar, como McDermott observou nesta primavera.

Ainda há dúvidas sobre o desempenho do novo pivô Connor McGovern e da equipe de wide receivers com apenas um jogador que retorna — Khalil Shakir –, além de incógnitas em torno da posição de safety.

Na realidade, a quantidade de mudanças foi relativamente normal para um time da NFL, de acordo com o Elias Sports Bureau, embora a estatura dos jogadores tenha sido significativa. Em 28 de agosto, os Bills tinham 24 jogadores que não estavam no elenco da Semana 1 do time no ano passado, empatados em 12º lugar na liga na época. Embora os Bills tenham se livrado de alguns jogadores veteranos, a idade média do elenco atual — 26,8 anos — está apenas um pouco abaixo da do ano passado (27,1), de acordo com o Elias.

“Você nunca substitui pessoas como [Diggs]jogadores gostam disso. Não há dois jogadores ou pessoas iguais”, disse McDermott. “… É uma oportunidade para as pessoas assumirem novos papéis, para se expandirem um pouco. Para responsabilizar as pessoas por outra pessoa. Acho que uma grande parte disso é que você não contrata apenas líderes ou traz líderes. Você está desenvolvendo líderes o tempo todo.”

Allen deu um passo à frente nesse aspecto. Ano passado, Allen começou a liderar reuniões somente para jogadores, e isso aumentou neste ano, segundo Knox.

“Ele enfiou a cabeça na sala do tight end algumas vezes, ‘O que vocês veem aqui?’ … e então também, ele está fazendo muito trabalho extra nos treinos também”, disse Knox. “Parece que ele está apenas se concentrando assim que pisa lá para o segundo em que sai depois que todos os outros já saíram.”

Shakir o descreveu para a ESPN como “provavelmente um dos melhores líderes com quem já convivi, apenas pelo fato de que [if] Josh estava tipo, ‘Ei, pegue seu escudo e sua espada e vamos para a guerra’, não tenho perguntas. Vou pegá-los e ir.”

É mais do que o líder “aumentado” em Allen, como McDermott descreveu antes do acampamento. Vozes estão surgindo como o linebacker central Terrel Bernard, o cornerback nickel Taron Johnson e o left tackle Dion Dawkins, que já esteve nessa função antes.

Bernard destacou Hyde — que, segundo Beane, a equipe não negou a possibilidade de retornar — como alguém que ele admirava nos primeiros anos e tentava imitar.

“Todos têm que melhorar seu jogo, especialmente aqueles que estão aqui há algum tempo, então esse é um ponto conhecido”, disse Bernard. “Acho que está no fundo de todas as nossas mentes.”

O quarterback do Bills, Josh Allen (17), gesticula para o tight end Dawson Knox (88) durante o training camp. Foto AP/Adrian Kraus

ANO PASSADO, ANTES a história se repetiu, os Bills tiveram uma sequência inesperada — indo de 6-6 para vencer a divisão, apesar de uma chance de 4% de isso acontecer, segundo a ESPN Analytics, após a Semana 13.

Encontrar tempo para entrar no ritmo pode ser necessário para os Bills este ano, com vários novos jogadores perdendo a maior parte do campo de treinamento devido a lesões.

“Estamos confiantes no grupo que temos. Provavelmente teríamos adorado jogar um pouco mais no ataque, mas as circunstâncias ditaram que as coisas fossem um pouco diferentes.” Beane disse. “… Seremos um produto acabado na próxima semana? Não. Mas espero que possamos cair no chão rápido e ter um bom começo e continuar a melhorar.

“Estamos muito confiantes em nossos treinadores e nos jogadores que temos no 53, prontos para seguir em frente.”