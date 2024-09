A ex-Kari Wuhrer de Dave Grohl o pinta como um trapaceiro em série, ‘rumores’ por anos

David Grohlex Kari Wuhrer diz que não fica surpresa ao saber sobre seu filho amoroso… e diz que há anos se fala em Hollywood sobre suas travessuras.

A atriz disse ao TMZ … ela não sabe a identidade da mulher que Dave disse ter recentemente deu as boas-vindas a uma filha com – mas diz que tem havido “rumores” pela cidade sobre a lenda do rock ser infiel a Jordyn Blumsua esposa há 21 anos.

Kari e Dave namoraram no final dos anos 90… com KW nos contando que o vocalista do Foo Fighters manteve um relacionamento com ela enquanto ainda estava com a então namorada Tina Básica.

Kari diz que descobriu a verdade sobre os modos duvidosos de Dave quando ligou para o “The Howard Stern Show” e desabafou sobre seu relacionamento com o DJ de rádio depois que Dave gritou com ela. Tina ficou sabendo da entrevista, o que gerou um rompimento entre o snowboarder e o ex-aluno do Nirvana.

George Clooneyo ex-namorado acrescentou… “Eu estava deixando o gato sair da bolsa… Nunca ouvi falar dela. Ele nunca falou sobre isso.”

O drama também encerrou as coisas para Kari e Dave… com a atriz nos contando que nunca mais ouviu falar de DG após o incidente dos gritos e a situação de ‘Howard Stern’.

Embora eles tenham se encontrado anos depois em Los Angeles … quando seus respectivos filhos foram para o mesmo local de recreação.

Ela continuou… “Ele apenas olhava para mim como se eu não existisse. Eu simplesmente senti que sabia que ele era um canalha depois disso.”

Kari agora está aconselhando Grohl a se desculpar com seus ex-namorados após a notícia de seu bebê… e ela espera que ele tome a iniciativa de sua nova filha – o que ele indicou que fará em sua declaração sobre o assunto.