A Geórgia parece pronta para outra corrida pelo título nacional, já que as perguntas de Clemson estão apenas começando

ATLANTA — Foi há apenas três anos que Clemson e Georgia se enfrentaram por quatro quartos na abertura da temporada de 2021 em Charlotte, Carolina do Norte.

Os times estavam quase empatados, e o único touchdown do jogo veio no retorno de 74 jardas de uma interceptação do safety da Geórgia, Christopher Smith, na vitória dos Bulldogs por 10 a 3.

Naquela época, a Geórgia era o programa que tentava se firmar sob o comando do técnico Kirby Smart e buscava seu primeiro título nacional desde 1980. Clemson era a potência, tendo conquistado dois campeonatos CFP nas cinco temporadas anteriores sob o comando do técnico Dabo Swinney.

Após a vitória do número 1 da Geórgia por 34 a 3 sobre o número 14 da Clemson no Estádio Mercedes-Benz, ficou claro que os programas não poderiam ser mais diferentes em termos de talento e trajetória.

A vitória na abertura de 2021 impulsionou os Bulldogs para campeonatos nacionais consecutivos. A Geórgia venceu 40 jogos consecutivos na temporada regular — está 47-2 em suas últimas 49 disputas no geral.

“Eu acho que a narrativa está aí, você vai rolar a bola e a Geórgia vai ganhar”, disse Smart. “Eles vão ganhar porque têm um G, e vão atropelar esses times. Futebol não é assim.

“É um time de futebol muito bom que acabamos de jogar. O fato de termos jogado e nos esforçado é indicativo das coisas que construímos em nosso programa. Dissemos que tínhamos que superá-los fisicamente, eu pensei que fizemos. Tínhamos que nos esforçar mais, eu acho que fizemos. Vamos assistir à fita. Você tem que superá-los em disciplina.”

Enquanto isso, Clemson é deixado juntando os cacos depois de mais uma derrota feia. Depois de vencer pelo menos 10 jogos em 12 temporadas consecutivas de 2011 a 2022, os Tigers tiveram que vencer suas últimas cinco disputas para terminar 9-4 em 2023.

Se o resultado de sábado é uma prévia do que está por vir, a situação pode piorar ainda mais nesta temporada.

“A maior coisa, quando você é derrotado assim, é culpa do técnico”, disse Swinney. “A culpa é minha, então… Isso é propriedade total de um segundo tempo absolutamente ruim. Realmente decepcionado. Mas já fiz isso por tempo suficiente. Às vezes você leva uma surra, e nós levamos hoje. Não foi isso que viemos aqui fazer.”

O esforço ofensivo sem impacto dos Tigers deixará muitos fãs de Clemson questionando mais uma vez a teimosia de Swinney em não adicionar jogadores comprovados por meio do portal de transferências. Em um momento em que os concorrentes do College Football Playoff, como Ohio State, Oregon, Texas, Ole Miss, Alabama e outros adicionaram peças significativas, Swinney passou por outra offseason sem adicionar ninguém.

“As pessoas vão dizer o que quiserem dizer”, disse Swinney. “Não importa. Não importa o que eu diga. As pessoas vão dizer o que quiserem dizer. Mas fazemos o que é melhor para Clemson ano após ano. Quando você perde assim, eles têm todo o direito de dizer o que quiserem dizer. Então diga o que quiser dizer, escreva o que quiser escrever. Isso vem com isso. É apenas parte disso.”

Os resultados de sábado foram uma acusação alarmante da filosofia de Swinney: Clemson teve apenas 188 jardas de ataque e não conseguiu marcar um touchdown pela quarta vez em seus 214 jogos como técnico dos Tigers. O quarterback Cade Klubnik completou 18 de 29 passes para 142 jardas com uma interceptação. Ele pareceu relutante em lançar a bola para o campo e foi derrubado duas vezes.

A defesa da Geórgia dominou Clemson do início ao fim em uma goleada de 34-3 na Semana 1. Brett Davis/USA TODAY Esportes

Os recebedores de Clemson, uma deficiência óbvia nas últimas temporadas, lutaram para obter separação contra a secundária reconstruída da Geórgia, que perdeu três titulares para o draft da NFL. Os Bulldogs encheram a caixa, movendo o safety estrela Malaki Starks para mais perto da linha, e limitaram os Tigers a 46 jardas em 23 tentativas de corrida.

Até mesmo Smart, que acumulou classes de recrutamento de alto nível, como Cordwood, desde que voltou a treinar sua alma mater, usou o portal de transferências em benefício de seu programa.

Quando os Bulldogs perderam o tight end All-America Brock Bowers e o wide receiver Ladd McConkey para a NFL, Smart mergulhou no portal de transferências e encontrou mais armas para o quarterback Carson Beck.

“É uma situação forçada”, disse Smart. “Você tem que usá-la.”

Isso teve que doer ainda mais os fãs de Clemson no sábado, quando duas das adições do portal da Geórgia — Colbie Young (Miami) e Landon Humphrey (Vanderbilt) — pegaram touchdowns em seus primeiros jogos com os Bulldogs. A Geórgia também adicionou o tight end Ben Yurosek de Stanford para ajudar a substituir Bowers.

“Quero que meu time continue sendo meu time”, disse Smart. “Eu sempre disse isso. Se você pudesse me dar cada garoto do time que eu contratar, eles ficariam no meu programa por quatro anos e não poderiam sair, eu aceitaria isso todos os dias da semana.

“Mas se vamos perder crianças, temos que substituí-las por crianças de alta qualidade, que tenham caráter e que queiram ter uma oportunidade de ganhar um campeonato, que queiram ir a algum lugar e jogar, porque, do contrário, você não consegue sobreviver na SEC sem a profundidade necessária.”

O ataque da Geórgia começou devagar, especialmente quando corria com a bola. Os Bulldogs jogaram sem outra transferência, o ex-running back da Flórida Trevor Etienne, que ficou de fora do jogo por motivos relacionados à sua prisão em 24 de março sob acusações de DUI, direção imprudente e outras contravenções. Os promotores retiraram as acusações de DUI em um acordo judicial em julho.

Roderick Robinson II, o principal corredor do time, também não estava disponível após passar por uma cirurgia recente no dedo do pé.

Na ausência deles, o jogo de corrida da Geórgia teve dificuldades contra a formidável linha defensiva de Clemson, enquanto assumia uma liderança de 6 a 0 no intervalo. A Geórgia ficou 0-para-3 na terceira descida nos primeiros 30 minutos.

O calouro Nate Frazier finalmente fez o jogo correr no segundo tempo. Seu touchdown de 1 jarda colocou os Bulldogs na frente por 20-3 com 3:15 restantes no terceiro quarto. Frazier terminou com 83 jardas em 11 corridas.

Georgia cometeu muitos erros, o que era de se esperar em sua estreia. Um sack de Beck em terceira descida na red zone levou a um field goal no primeiro quarto. A interferência ofensiva no passe anulou um passe de 40 jardas para Dillon Bell no final do primeiro tempo. Uma penalidade de roughing the passer contra o linebacker Damon Wilson II ajudou a dar aos Tigers sua melhor chance de pontuação, o que resultou em um field goal de 26 jardas.

Beck lançou para 278 jardas com dois touchdowns em 22 de 33 passes.

Apesar dos erros, a Geórgia parecia uma ameaça para vencer seu terceiro campeonato nacional em quatro temporadas. Com jogos fora de casa contra o No. 5 Alabama, o No. 4 Texas e o No. 6 Ole Miss, os Bulldogs certamente terão que ganhar uma viagem de volta ao Estádio Mercedes-Benz para o jogo do Campeonato SEC em 7 de dezembro.

Clemson recebe o Appalachian State no Death Valley na próxima semana antes de começar a disputa da ACC contra o NC State em 21 de setembro. Com o 10º colocado Florida State também fracassando em sua estreia, uma derrota por 24 a 21 para o Georgia Tech em Dublin, Irlanda, em 24 de agosto, a liga parece aberta.

“Eu me sinto ótimo com nosso time e a liderança deste time”, disse Swinney. “Mais uma vez, algumas pessoas podem dizer: ‘Ele é louco, acabou de levar uma surra.’ Uma derrota é uma derrota. Eu odeio perder, ponto final, para qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu odeio perder. Nós trabalhamos muito duro, então dói. Vai deixar uma marca. Esta será uma que eu nunca vou esquecer, isso é certo.

“Eu me lembro de cada derrota. Infelizmente, às vezes você se lembra mais dessas do que de algumas das outras. Essa é uma. Isso é só uma surra. Nós acabamos de levar uma surra por dois quartos. Quer dizer, olhe o placar. Você vai dizer, ‘Uau.'”