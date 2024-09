A histórica bola de home run 50/50 de Shohei Ohtani será leiloada

A cobiçada bola de home run Shohei Ohtani 50/50 foi consignada ao mercado de colecionáveis ​​Goldin e os lances começarão na sexta-feira.

A estrela do Los Angeles Dodgers é o único jogador na história do beisebol a rebater 50 home runs e roubar 50 bases na mesma temporada. Ele rebateu três home runs e roubou duas bases no mesmo jogo contra o Miami Marlins em 19 de setembro para fazer história no beisebol.

“Esta foi uma das mais fáceis [consignments] “nunca”, disse Ken Goldin, fundador e CEO da Goldin, à ESPN. “Ohtani [hits 50] na quinta-feira, literalmente sexta-feira, ouvimos falar do cara, ele contatou Goldin por conta própria através das redes sociais, levou um segurança para Miami na segunda-feira com um representante de Goldin, o encontrou e voltou na segunda-feira.”

Shohei Ohtani se tornou o primeiro jogador com 50 home runs e 50 roubos em uma temporada na história do beisebol. A bola do 50º home run de Ohtani será colocada em leilão. Cortesia de Goldin

Atualmente, o consignador está optando por permanecer anônimo, embora fotos dele tenham aparecido online. Goldin diz que não falou com outra casa de leilões: “Este é um daqueles casos em que nossa reputação de obter o preço mais alto absoluto em itens de mercado quente [came] em jogo… honestamente, não tivemos nenhuma competição.”

Andy Slater, da Fox Sports 640, relatou que os Dodgers ofereceram originalmente ao fã que pegou a bola do 50º home run de Ohtani $ 300.000. Os Dodgers não puderam ser contatados pela ESPN para comentar. Goldin confirmou que “houve uma oferta dos Dodgers e ele recusou”.

O lance inicial com Goldin, agora de propriedade do eBay, é de $ 500.000. Os compradores em potencial “terão a chance de comprar a bola de beisebol por $ 4.500.000 exclusivamente entre 27 de setembro e 9 de outubro; se o lance atingir $ 3.000.000 antes de 9 de outubro, no entanto, a opção de compra privada não estará mais disponível, e as partes interessadas devem competir e dar lances pela bola de beisebol.”

O leilão estendido começa às 22h (horário do leste dos EUA) em 16 de outubro.

“Meu ponto de vista era que a rota do leilão o mais rápido possível era a melhor”, disse Goldin. “É oportuno; os Dodgers vão para os playoffs, Ohtani vai facilmente ser o Jogador Mais Valioso, vamos fazer isso enquanto Ohtani está na mente de todos — e, o que também era muito importante para o consignador, é o alcance mundial e global que Goldin e eBay têm. É certamente possível que alguém de fora dos Estados Unidos ganhe esta partida de beisebol.”

A bola mostra arranhões pretos e abrasões na superfície. O painel abaixo do carimbo “Official Major League Baseball” contém um logotipo de batedor da MLB arranhado e afixado na bola de beisebol está um holograma autenticado pela MLB.

O recorde atual pago por uma bola de beisebol é de US$ 3,05 milhões pagos pela 70ª bola de home run de Mark McGwire em 1999 pelo criador de histórias em quadrinhos e magnata do império McFarlane Toys, Todd McFarlane. McFarlane disse ao The Athletic em 2022 que ele é dono da 73ª de Barry Bonds da temporada de 2001, bem como da 66ª de Sammy Sosa de 1999.

No final de 2022, também com Goldin, a bola de 62º home run de Aaron Judge, que quebrou o recorde da Liga Americana, foi vendida por US$ 1,5 milhão. O vendedor Cory Youmans pegou o recordista de Judge no Globe Life Field em Arlington, Texas, recusou uma oferta de US$ 3 milhões pela bola e a colocou em leilão. O US$ 1,5 milhão pago pelo 62º home run de Judge ainda é a segunda bola de beisebol mais cara já vendida em leilão.

“Ohtani é um atleta único, eu acredito, do tipo que nunca foi visto no beisebol antes e pode nunca ser visto no beisebol novamente”, disse Goldin. “Este é um cara que pode roubar 60 bases enquanto, ao mesmo tempo, ganha a Tríplice Coroa, [and] não podemos esquecer que quando ele está saudável, ele é um arremessador do calibre de Cy Young.

“Então, eu acho que, como indivíduo, ele é incrivelmente único e tem um talento sobrenatural. [He’s] o pacote completo e jogando em Hollywood. Este é o cenário perfeito, ele é o jogador de beisebol perfeito, e ele vai ser o rosto da Major League Baseball pelos próximos 10 anos ou mais. O que ele pode realizar entre agora e quando se aposentar pode nunca ser igualado novamente.”