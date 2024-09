A imagem viral de Caitlin Clark no Facebook desperta a indignação dos fãs por um motivo simples

Sesde que Caitlin Clark chegou à WNBA depois de ser uma superestrela no basquete universitário, ela se tornou a jogador mais seguido, criticado, elogiado e importante da ligae cada passo que ela dá vira notícia. Até o que ela não faz vira notícia. Atualmente, ela acaba de fazer o melhor jogo da carreira contra o Dallas Wings, no qual marcou 35 pontos, com oito assistências e dois rebotes.

Caitlin se tornou uma figura de destaque no basquete feminino, tanto que o rapper Cubo de gelo até lhe ofereceu um emprego na sua liga com um salário mais alto do que ela ganha atualmente na WNBA. Como a All-Star de 22 anos se tornou o rosto da liga, não é surpresa que qualquer coisa relacionada a ela chame atenção.

Caitlin Clark entregou uma mensagem surpresa aos fãs do Indiana Fever pouco antes do final da temporada regular da WNBA

Recentemente, uma publicação no Facebook com uma foto de Caitlin Clark usar um vestido com estampa de leopardo atraiu a atenção dos fãs.

A imagem mostra uma Caitlin Clark como ela nunca foi vista antes, com um rosto um pouco mais jovem, bem maquiada e muito sexy, como o decote que ela mostra a faz parecer muito diferente de como ela normalmente é.

Esta foto causou indignação entre os fãs de Caitlin.Facebook

Foto da estampa de leopardo de Clark: deslumbrante ou encenada?

Mas acontece que a imagem foi adulterada, com o rosto de Clark sobreposto ao da atriz Jennifer Connelly. Um fã criticou a imagem falsa, enquanto outro pareceu se deixar enganar por ela, defendendo Clark contra comentários negativos.

Um fã comentou: “Este é apenas o rosto de Caitlin sobreposto a uma foto famosa da atriz Jennifer Connelly.“Outro fã defendeu Caitlin, dizendo: “Para todos os comentários negativos sobre ela, significa apenas que ela não é sua namorada..”

Apesar da controvérsia em torno da imagem falsa, Caitlin Clark continua a fazer manchetes. Detetives de mídia social notaram uma peculiaridade que Clark parece realizar durante os jogos, e todo mundo parece estar falando sobre seu manuseio de um taco de beisebol. Além disso, ela teve uma reação surpreendente ao endosso de Taylor Swift a Kamala Harris, solidificando ainda mais sua presença aos olhos do público.

A atenção em Caitlin Clark mostra a crescente influência do basquete feminino e das jogadoras dentro da WNBA. Está claro que os fãs estão investidos não apenas em sua performance na quadra, mas também em sua presença e interações fora da quadra.