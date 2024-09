A lenda do Bengals, Willie Anderson, chama as críticas de Joe Burrow de ‘totalmente ridículas’

TMZSports. com

Lenda de Bengala Willie Anderson está correndo para Joe Burrow defesa … andaime TMZ Esportes qualquer um que culpe o quarterback pelos problemas do início da temporada de Cincinnati está totalmente errado.

O ex-atacante ofensivo criticou os odiadores do JB durante uma entrevista conosco na terça-feira – cerca de 24 horas depois que o Bengals caiu para 0-3 com uma derrota no “Monday Night Football” para os Commanders.