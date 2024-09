A lesão de Rodri tornou a tarefa do Man City muito mais difícil

Pep Guardiola sempre enfrentou uma batalha difícil no Manchester City nesta temporada, mas a notícia sombria de que Rodri sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, que provavelmente deixará o meio-campista fora até a próxima temporada, deu a Guardiola e sua equipe uma montanha para escalar.

Fontes disseram à ESPN que o volante Rodri passará por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito após uma colisão aparentemente inócua com Thomas Partey, do Arsenal, aos 20 minutos do empate por 2 a 2 no domingo contra os Gunners no Etihad.

A reação de dor de Rodri, o longo tratamento que ele recebeu em campo e seu gesto para Guardiola quando ele saiu do campo, sinalizando com os braços que estava “acabado”, indicaram as más notícias que viriam. A admissão de Guardiola após a partida — “[Rodri] é forte. Ele sai do campo e sua ação é que ele sentiu algo, caso contrário ele ficaria lá” — sublinhou a realidade de que o jogador não teria abandonado sua tentativa de jogar a menos que fosse um problema sério.

As más notícias vieram após exames na Espanha na segunda-feira, e o resultado é um golpe duro para o City. Apenas a perda do atacante Erling Haaland pode ser considerada um problema maior para Guardiola lidar, mas apenas por uma fração.

No início deste ano, Guardiola deixou claro o quanto seu time conquistador depende do ex-jogador do Atlético de Madrid de 28 anos. “Ele é um jogador inacreditável”, disse Guardiola em fevereiro. “Ele é o melhor meio-campista do mundo, de longe. É porque ele é capaz de fazer tudo.

“É o ritmo que ele tem, especialmente seu caráter quando a situação está indo mal, ele avança para chegar à área, recua, a habilidade de jogar curto e longo. Ele está sempre pronto.

“Que contratação. O Manchester City contratou um jogador que é difícil entender o que fizemos nos últimos anos sem ele. Teria sido difícil.”

Rodri é sem dúvida o jogador mais importante na primeira escolha de Pep Guardiola no Man City XI. Eles ainda podem competir pela liga e pela Champions League sem ele? Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Rodri é insubstituível — seu histórico com a camisa do City nos diz isso — e sua ausência é outra grande dor de cabeça para Guardiola. O City perdeu apenas um jogo em 2024 com Rodri no time — a derrota na final da FA Cup contra o Manchester United em Wembley na temporada passada — e sua corrida na liga é ainda mais impressionante com ele no time.

Nos 21 jogos da Premier League que Rodri perdeu desde que chegou do Atlético no verão de 2019, o City perdeu sete deles — 33% dos jogos disputados sem Rodri. No geral, ele perdeu 19 vezes em 174 jogos da Premier League: uma taxa de derrota de 11%.

Rodri é o melhor do mundo em uma posição difícil. De acordo com o Stats & Information Group da ESPN, o meio-campista espanhol liderou a Premier League na temporada passada em toques (4.124), passes completos (3.359), passes progressivos (521), corridas (2.629), distância de corrida (11.662 metros/12.754 jardas). Ele também ficou em segundo em recuperações (essencialmente, “posse de bola conquistada”) com 235 (dois atrás de Bruno Guimarães, do Newcastle). Ele também liderou o Man City em tentativas de tackle (70), tackles bem-sucedidos (43), duelos bem-sucedidos (174) e duelos aéreos vencidos (55).

Domingo também foi o 52º jogo consecutivo em que Rodri foi titular pelo City e não perdeu na Premier League, uma sequência que remonta à derrota para o Tottenham em fevereiro de 2023. Mas quando ele perdeu dois jogos da liga devido a suspensão na temporada passada, o City perdeu os dois — para o Newcastle e para o Wolves.

Se não fosse pelo dramático empate de John Stones nos acréscimos contra o Arsenal no domingo, o City teria perdido sem Rodri novamente. Com o City visitando o Newcastle novamente neste fim de semana em seu primeiro jogo completo sem o meio-campista espanhol, o risco de sofrer outra derrota com um buraco do tamanho de Rodri no time é real.

jogar 1:18 Por que Laurens achou o jogo Arsenal x Man City tão fascinante Julien Laurens reage à “dúvida” de Pep Guardiola durante o empate do Manchester City por 2 a 2 contra o Arsenal e como isso tornou o jogo tão interessante.

O problema de Guardiola é que ele não tem ninguém do mesmo calibre para entrar. Mateo Kovacic, o ex-meio-campista do Chelsea e do Real Madrid, é o candidato mais provável, mas ele não controla jogos como Rodri. Matheus Nunes também pode receber jogos, mas a contratação de £ 53 milhões do Wolves no ano passado fez pouco de notável em uma camisa do City; ele teria deixado o clube neste verão, não fosse a decisão de emprestar Kalvin Phillips para o Ipswich Town.

Phillips poderia ter sido uma opção útil se ainda estivesse no clube, mas o ex-jogador do Leeds e da Inglaterra foi apenas uma figura periférica sob Guardiola, então não seria visto como uma solução real.

John Stones, que foi movido de sua função habitual de zagueiro para jogar como meio-campista de contenção nos estágios finais da campanha tríplice vencedora do City em 2022-23, é talvez o substituto mais provável, jogando ao lado de Kovacic. Mas Stones fez sucesso na função de meio-campista porque estava jogando ao lado de Rodri, quase em um relacionamento de estilo mestre e aprendiz. Sem a experiência, visão e habilidade de Rodri de extinguir o perigo antes que ele surja, a questão que Guardiola deve responder é se Stones pode ser tão eficaz jogando com Kovacic em vez de Rodri.

A próxima opção é esperar até que o mercado de transferências reabra em janeiro. O City, tendo obtido um lucro líquido de £ 99 milhões durante a janela de transferências de verão, terá fundos de sobra para contratar um substituto de classe mundial, mas, a essa altura, o destino do clube em sua audiência da Premier League será conhecido ou iminente.

Na segunda-feira passada, a audiência independente começou sobre as supostas 115 violações do regulamento financeiro da Premier League pelo Man City — um número que aumentou para 130 após uma correção pela Premier League do total originalmente relatado — o que pode resultar no clube sendo atingido por uma multa massiva e dedução de pontos. Se for contra o City, encontrar um jogador para fazer a mudança para o Etihad em meio à incerteza sobre o futuro do clube será um desafio difícil e, até lá, quem sabe o quão prejudicial a perda de Rodri já terá sido na corrida pelo título.

Arsenal e Liverpool, os times com maior probabilidade de destronar o City como campeão da Premier League, tentarão lucrar com a ausência de Rodri e testar a capacidade do City de vencer sem ele.

Ele é, sem dúvida, um jogador de classe mundial, com apenas Vinícius Júnior à sua frente na corrida para ganhar a Bola de Ouro deste ano, de acordo com as probabilidades de apostas. Ele já ganhou a distinção de ser eleito o Jogador do Torneio na Euro 2024 neste verão, então suas credenciais não estão em dúvida.

O que está em dúvida, no entanto, é a capacidade do City de lidar sem ele em uma temporada em que há tantas distrações para superar, dentro e fora de campo.