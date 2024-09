A lutadora do UFC Ailin Pérez rebola na cara do adversário após finalização

Ailin Pérez pode não ter acertado seu oponente com um mata-leão durante sua luta no UFC no sábado… mas ela certamente conseguiu seu próprio traseiro funcionando – rebolando na cara de seu oponente depois de vencer por finalização.

O lutador peso galo subiu no octógono do UFC Paris contra Daria Zhelezniakova … e ela rapidamente dominou seu oponente – fazendo com que DZ finalizasse no primeiro round.