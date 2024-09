A lutadora do UFC Irina Alekseeva é suspensa por 1 ano após um teste antidoping bizarro

A lutadora do UFC Irina Alekseeva não terá que esperar muito para ser liberada para lutar novamente depois que a saga em torno de um teste antidoping fracassado finalmente chegou ao fim na terça-feira.

Durante uma reunião mensal com a Comissão Atlética de Nevada, Alekseeva recebeu uma suspensão de um ano após testar positivo para níveis elevados de testosterona “consistentes com a administração de testosterona de origem exógena” de uma amostra coletada em 21 de junho de 2023.

A comissão tornou a suspensão de um ano retroativa a 14 de outubro de 2023 com base na data em que ela foi notificada pela primeira vez sobre a falha no teste. A suspensão de um ano de Alekseeva termina em 14 de outubro, então ela estará liberada para lutar novamente já em 15 de outubro.

Ela também foi multada em US$ 157,04 pela comissão por taxas de acusação.

O momento estranho em torno da suspensão de Alekseeva ocorre depois que o Combat Sports Anti-Doping (CSAD) — o órgão regulador interno que supervisiona a política antidoping do UFC — colocou a culpa na Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) pelos atrasos na divulgação dos resultados iniciais que realmente permitiram que a lutadora peso galo competisse após um teste antidoping reprovado.

“Alekseeva testou positivo para valores consistentes com a administração de testosterona de origem exógena em uma amostra de urina coletada pela Agência Antidoping dos Estados Unidos em 21 de junho de 2023, enquanto a USADA ainda era a administradora independente do Programa Antidoping do UFC (UFC ADP)”, disseram autoridades da CSAD em junho. “No entanto, a USADA não relatou os resultados desta amostra a ela e ao UFC até 31 de outubro de 2023, mais de quatro meses após a coleta da amostra e após Alekseeva ter sido autorizada a competir em um evento do UFC em Las Vegas, NV, em 14 de outubro de 2023.

“A USADA coletou duas amostras adicionais de Alekseeva antes de sua luta em 14 de outubro de 2023 (8 de agosto de 2023 e 13 de setembro de 2023), ambas negativas. Deve-se notar que quando a CSAD assumiu a função de administradora independente do UFC ADP da USADA em 31 de dezembro de 2023, ela solicitou testes adicionais e mais específicos dessas duas amostras que a USADA não havia solicitado. Os resultados desses testes adicionais facilitados pela CSAD foram negativos. Alekseeva também foi testada pela Comissão Atlética de Nevada (NAC) em 14 de outubro de 2023, data de sua última luta no UFC, e deu negativo. Todas essas três amostras negativas subsequentes foram coletadas de Alekseeva antes que ela fosse informada de sua amostra positiva de 21 de junho de 2023.”

No final, o CSAD suspendeu Alekseeva por um ano, o que também foi retroativo ao dia seguinte à sua última luta no UFC, o que significava que ela estaria apta a retornar em ou após 15 de outubro.

Agora, a Comissão Atlética de Nevada igualou a punição e Alekseeva foi liberada para retornar assim que sua suspensão for suspensa em 15 de outubro.

O resultado da luta de Alekseeva continua o mesmo porque ela acabou perdendo por decisão para Melissa Mullins, o que reduziu seu cartel no UFC para 1-1 no geral.

Na mesma reunião na terça-feira, o lutador do Bellator JayJay Wilson também recebeu uma suspensão de nove meses após testar positivo para metenolona — um esteroide anabolizante — em um teste de drogas fora da competição. Sua suspensão está marcada para terminar em 1º de janeiro de 2025 e ele também recebeu uma multa de US$ 157,04 da comissão por taxas de acusação.