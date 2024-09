A mãe de Blac Chyna, Tóquio, entra no processo do gêmeo Hector e afirma que ela bateu nele, não em Blac

Blac Chyna a mãe, Toni Tóquio está criticando o ex-namorado de sua filha Gêmeo Heitor as alegações de … dizendo que foi ela quem o deixou com ferimentos graves … não Blac, como ele afirma em seu processo.

Tóquio está entusiasmada com um vídeo de mídia social ao declarar que foi ela quem “bateu na porra dele” – acrescentando que ela avisou Hector que iria para Los Angeles especificamente para acertar as contas por mexer com ela e Blac.