A mãe do 49ers WR Ricky Pearsall dá atualizações de saúde após as filmagens

Erin Pearsall compartilhou uma atualização sobre a condição de seu filho menos de 24 horas depois que a polícia disse que um suspeito de 17 anos atirou nele no peito enquanto tentava roubar seu relógio Rolex em plena luz do dia.

Em sua postagem no Facebook, EP confirma que seu filho levou um tiro no peito – a bala saiu pelas costas – mas, milagrosamente, a bala não atingiu todos os seus órgãos vitais.

O vídeo de Ricky no local parece mostrá-lo caminhando em direção à ambulância… bastante incrível para alguém que acabou de sobreviver a uma bala no peito.

Os 49ers selecionaram Pearsall com a 31ª escolha geral no Draft da NFL deste ano em abril, após uma excelente temporada sênior com o Florida Gators. Ele ficou afastado dos gramados devido a uma lesão no ombro nas últimas semanas.