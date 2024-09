A morte de Maggie Smith inspira homenagens com tema de ‘Harry Potter’

Maggie Smith pode ter desaparecido, mas ela viverá para sempre no Mundo Mágico… porque os fãs de “Harry Potter” têm prestado homenagem a ela desde que sua morte foi anunciada ontem.

A lendária atriz – que interpretou a Professora McGonagall em sete dos oito filmes – inspirou vários tributos relacionados a “Harry Potter”, com um dos maiores acontecendo fora de Hogwarts… a réplica no Universal Orlando, claro.

Confira o clipe… um grupo de fãs reunidos do lado de fora do castelo – que abriga um passeio popular no parque temático – varinhas erguidas para o céu. É uma homenagem ao sexto filme de ‘HP’ depois que o Professor Dumbledore morre para afastar a escuridão… liderado por Maggie, é claro.