A previsão indica que serão dois jogos entre Mets e Braves; rodada dupla na segunda-feira.

ATLANTA — Os dois jogos finais de uma série crucial entre o New York Mets e o Atlanta Braves foram adiados na quarta-feira devido às fortes chuvas que antecederam o furacão Helene.

A temporada regular estava marcada para terminar no domingo, mas o Mets agora está programado para retornar a Atlanta na segunda-feira para uma partida dupla que pode definir a escalação da pós-temporada. O primeiro jogo começará às 13h10, com o segundo começando 40 minutos após a última saída do primeiro.

O Mets (87-70) entrou no dia com uma vantagem de meio jogo sobre o Arizona na corrida do wild-card, com o Braves (86-71) um jogo inteiro atrás. Duas dessas equipes chegarão aos playoffs, que estão programados para começar na terça-feira com a rodada de wild-card melhor de três.

Os Braves venceram o Mets por 5 a 1 na terça-feira à noite no jogo de abertura da série.

Na sexta-feira, ambas as equipes começam uma série de três jogos no fim de semana, com os Braves recebendo o Kansas City Royals e os Mets jogando contra o Milwaukee Brewers.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.