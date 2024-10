A reação de ‘Swag Surfin’ de Kirk Cousins ​​está no topo das melhores citações da Semana 4 da NFL

Uma lista completa de citações que ganharam as manchetes continuou na semana 4 da temporada da NFL.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

As avaliações pós-jogo de jogadores e treinadores sempre fornecem algumas das melhores perspectivas sobre os jogos da semana. Das piadas à honestidade, a quarta semana da NFL não foi diferente.

“Eles estão tocando aquela música sobre estilo, surf… Eu pensei, ‘Isso é muito fofo’.”

Kirk Cousins ​​​​conquistou sua primeira vitória em casa como um Atlanta Falcon, e basta dizer que adorou a vibração que veio com isso.

Os Falcons conquistaram uma importante vitória divisional no Mercedes-Benz Stadium no domingo, com uma vitória tardia sobre o New Orleans Saints, garantindo um recorde de 1 a 0 na NFC South. A atmosfera em Atlanta combinava com a competição divertida, com Cousins ​​​​observando que o hit “Swag Surfin'” do FLY chamou sua atenção.

“[Anthony Richardson’s] minha mãe é 8 dias mais velha que eu, então não há nenhuma chance no mundo de ele me achar legal.”

Mesmo aos 39 anos, Joe Flacco ainda tem gasolina no tanque.

O veterano sinalizador entrou no jogo de domingo pelos Colts depois que o quarterback titular Anthony Richardson saiu mais cedo com uma lesão no quadril. Flacco atuou obedientemente na ação de socorro. Sua saída de dois touchdowns ajudou a levar Indianápolis à segunda vitória consecutiva.

Flacco, que é 17 anos mais velho que Richardson, fez pouco caso do contraste entre suas respectivas idades em uma entrevista pós-jogo.

“Troquei de calça no intervalo.”

Com temperaturas atingindo picos de mais de 90 graus na tarde de domingo em Tampa, os Buccaneers e Philadelphia Eagles tiveram que lutar contra condições sufocantes, assim como entre si.

Mayfield, que arremessou pouco menos de 350 jardas e marcou dois gols no triunfo do Tampa por 33-16, tinha um método inovador para mitigar o calor: uma mudança de guarda-roupa no meio do jogo.

Atlanta Falcons HC Raheem Morris

“Homem gostoso entrou lá.”

O field goal de Younghoe Koo garantiu a vitória dos Falcons contra o Saints, mas ele não foi o único jogador a ter um dia impressionante. O running back Tyler Allgeier acompanhou o ataque ao solo do Atlanta, carregando a bola oito vezes em 60 jardas, com sete de suas corridas ocorrendo no segundo tempo.

Após o jogo, o técnico do Allgeier usou uma frase interessante para destacar os esforços de suas “costas pesadas”.

“Não existe vitória feia.”

Os texanos conseguiram no final contra o Jacksonviille Jaguars, que não venceu, mas a vitória não veio sem nervosismo para os torcedores da casa.

Houston perdeu durante a maior parte do segundo tempo, mas encontrou sua forma faltando alguns minutos para o final da partida. Os texanos selaram uma vitória tardia depois de um drive de nove jogadas e 69 jardas que terminou em um passe para touchdown de 1 jarda de CJ Stroud para Dare Ogunbowale.

O técnico DeMeco Ryans fez questão de observar após o jogo que todas as vitórias contam da mesma forma na classificação.