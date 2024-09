A reação sutil de Daniel Craig quando questionado se James Bond algum dia será gay

O ator compareceu terça-feira ao Festival Internacional de Cinema de Veneza para promover seu novo filme, “Queer”, ao lado do diretor Luca Guadagnino … em que Craig tem várias cenas notáveis ​​​​de sexo entre pessoas do mesmo sexo com co-estrela Omar Apolo .

Ao falar com a imprensa no festival, Daniel e Luca foram imediatamente questionados sobre a escalação do ator de James Bond para o drama LGBTQ+ – visto que Craig é mais conhecido por interpretar um dos ícones masculinos mais heteronormativos da história do cinema.