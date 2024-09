A recuperação dos Ravens fica um pouco aquém da dos Chiefs

KANSAS CITY, Missouri — O Kansas City Chiefs conseguiu continuar sua sequência de domínio sobre um importante rival da AFC, vencendo por 27 a 20 na estreia decepcionante da temporada para o Baltimore Ravens na noite de quinta-feira.

O jogo se resumiu ao tight end Isaiah Likely, que chutou para fora da quadra em um possível touchdown nos segundos finais.

Liderados pelo quarterback Patrick Mahomes e com uma performance de dois touchdowns do recebedor novato Xavier Worthy, os Chiefs continuaram de onde pararam no Super Bowl e parecem ser concorrentes legítimos ao tão sonhado tricampeonato.

Enquanto isso, o quarterback dos Ravens, Lamar Jackson, caiu para 1-5 em sua carreira contra Mahomes.

Aqui estão as chaves do jogo:

O novato wide receiver Xavier Worthy fez sua estreia na temporada contra o Baltimore Ravens. Imagens de Jay Biggerstaff-Imagn

Chefes da Cidade de Kansas

Os Chiefs recrutaram Worthy para ajudar a trazer a grande jogada de volta ao seu ataque. Ele nem sempre fará isso tão bem no ataque quanto fez em sua estreia na NFL, mas, a julgar pela quinta-feira à noite, ele terá um grande impacto.

Worthy parecia se encaixar bem em um grupo de wide receivers que inclui Rashee Rice e Marquise Brown. Brown não jogou contra os Ravens por causa de uma lesão no ombro, mas deve retornar no início da temporada.

Worthy marcou um touchdown em uma corrida de 21 jardas na primeira vez que pegou a bola em um jogo da NFL. No quarto período, ele pegou um passe para touchdown de 35 jardas. Embora ele nem sempre marque duas vezes em um jogo, espere que Worthy tenha esse tipo de impacto. Ele não necessariamente terá um alto volume de toques, mas aproveitará ao máximo aqueles que receber.

Análise do QB: Mahomes cometeu um erro crítico ao forçar um passe no final do primeiro tempo que foi interceptado. Isso custou aos Chiefs uma chance em alguns pontos e preparou os Ravens com uma boa posição de campo, que eles usaram para chutar um field goal. Fora isso, foi um jogo sólido de Mahomes. Ele completou 20 de 28 passes para 291 jardas, superando Len Dawson como o maior passador de todos os tempos dos Chiefs.

Estatística avançada impressionante: WR Rice, que pegou sete passes para 103 jardas, teve 72 dessas jardas após a recepção, o segundo maior número em um jogo em sua carreira. Mahomes frequentemente conseguia encontrá-lo quando ele estava subindo no campo com um defensor atrás ou de outra forma em uma fenda na cobertura. — Adam Teicher

Próximo jogo: vs. Cincinnati Bengals (16h25 horário do leste dos EUA, CBS, 15 de setembro)

AP Photo/Charlie Riedel

Corvos de Baltimore

A temporada dos Ravens começou do mesmo jeito que terminou a última: com uma derrota frustrante para Mahomes e os Chiefs.

Em uma revanche do AFC Championship Game, a derrota de quinta-feira à noite deixou Jackson e os Ravens em 1-5 contra Mahomes. Jackson está em 60-19 (.759) contra o resto da liga, incluindo a pós-temporada.

No drive final, Jackson levou os Ravens até a linha de 10 jardas de Kansas City, onde ele teve três arremessos para a end zone. Jackson perdeu um Zay Flowers completamente livre na end zone e então pareceu lançar um touchdown de 10 jardas para Likely quando o tempo expirou. Mas o pé direito de Likely atingiu a linha de fundo, o que levou à anulação do placar.

O atual Jogador Mais Valioso, Jackson fez tudo o que pôde para manter Baltimore na disputa com seu nono jogo de 200 jardas de passe e 100 jardas de corrida, o maior número na história da NFL. Mesmo com seu desempenho, os Ravens não conseguiram acompanhar as grandes jogadas de Mahomes, que agora tem 14 passes para touchdown e três interceptações em sua carreira contra Baltimore.

Análise do QB: A parte mais frustrante do jogo de Jackson foi sua jogada dentro da linha de 20 jardas. No primeiro tempo, Jackson terminou 1 de 4 para 9 jardas na red zone com dois lançamentos fora do alvo, incluindo um passe rebatido para um Justice Hill completamente livre. Isso foi muito diferente da temporada passada, quando Jackson completou 68% de seus passes na red zone. Além disso, Jackson perdeu a bola em sua própria linha de 13 jardas no segundo quarto, resultando em um field goal dos Chiefs. Jackson perdeu quatro fumbles em seis jogos contra o Kansas City.

Tendência preocupante: Os Chiefs continuam a tirar o tight end Mark Andrews, que tem sido o alvo favorito de Jackson. Andrews não foi alvo até cinco minutos do segundo tempo e terminou o jogo com duas recepções para 14 jardas. Em seus cinco encontros anteriores com Kansas City, Andrews teve uma média de 21,8 jardas recebidas e não marcou nenhum touchdown.

Estatística impressionante: Com 122 jardas corridas, um Jackson enxuto passou por Russell Wilson e ficou em terceiro lugar na lista de quarterbacks com mais jardas corridas de todos os tempos. Jackson está atrás apenas de Michael Vick (6.109 jardas corridas) e Cam Newton (5.628). Mas Vick e Newton jogaram em mais de 140 jogos. Quinta-feira à noite foi o 87º jogo de Jackson na carreira.

Maior pergunta: Quais são as ramificações da derrota dos Ravens? Embora você não possa exagerar na reação a uma derrota na Semana 1, esta abertura mostrou mais uma vez que Mahomes tem o número dos Ravens. Baltimore sabia que não conseguiria empatar o placar da derrota no jogo do campeonato da AFC da temporada passada, mas os Ravens saíram da quinta-feira com ainda mais incerteza sobre se conseguiriam derrotar Mahomes. Depois de perder este potencial desempate frente a frente, o caminho dos Ravens para o Super Bowl pode ter que passar por Arrowhead, onde Jackson está 0-3. — Jamison Hensley

Próximo jogo: vs. Las Vegas Raiders (13h00 horário do leste dos EUA, CBS, 15 de setembro)