A resposta hilária de Jon Bon Jovi quando Jerry Jones tentou vender o Dallas Cowboys para ele é pura atitude de Nova Jersey

Bon Jovia lenda icônica do rock, quase se viu no comando do time americano, o Dallas Cowboys. Imagine esse cenário! Apesar de suas raízes em Nova Jersey e do apoio bem conhecido ao New England Patriots, Jerry Jones, o dono do Cowboys, estava interessado em trazer Bon Jovi para o grupo.

O encontro inusitado ocorreu quando Bon Jovi estava em Dallas para finalizar um acordo para o Alma da Filadélfiaum time da Arena Football League. Bill Parcells, que era o treinador principal dos Cowboys na épocaera um amigo próximo do Bon Jovi, o que tornou a conexão ainda mais intrigante.

Quando Bon Jovi e sua comitiva desembarcaram no aeroporto, foram pegos em uma van branca padrão e levados rapidamente para as instalações dos Cowboys. Ao chegar, eles entraram em uma sala cheia do grupo de proprietários dos Cowboys, e isso é quando Jerry Jones deu o pontapé inicial.

Inicialmente, Jones encheu Bon Jovi de elogios sobre seu investimento na Arena Football League, estabelecendo um tom amigável. Mas então, a conversa tomou um rumo quando Jones começou a sugerir que Bon Jovi poderia querer considerar uma participação nos Cowboys. Esta proposta pegou Bon Jovi completamente desprevenido. Canalizando seu espírito de Nova Jersey, ele retrucou: “Não gostamos do Dallas Cowboys, não gostamos de nada que tenha a ver com o Dallas Cowboys“Foi uma declaração ousada que refletiu sua lealdade ao seu próprio time.

A hilariante rejeição de Bon Jovi pelos Cowboys

Em vez de se ofender, Jerry Jones respondeu de uma maneira surpreendentemente fria. Ele dispensou a van branca que deveria levá-los de volta ao aeroporto e, em vez disso, ofereceu-lhes uma carona no ônibus oficial do time Dallas Cowboys. Foi um grande gesto, mas nem isso conseguiu abalar a determinação de Bon Jovi. Ele declarou firmemente: “Sobre meu maldito cadáver,” mostrando aquela atitude clássica de Nova Jersey.

Para enfatizar seu ponto de vista, Bon Jovi enfiou a mão na bolsa de couro e tirou uma camisa do dia do jogo da lenda do New York Giants, Michael Strahan. Empunhando a camisa como um talismã protetor, ele acrescentou: “Afaste-se Jones, afaste-se.” Este momento encapsulou perfeitamente sua lealdade aos Giants e sua recusa em cogitar a ideia de se juntar aos Cowboys.

No final, o contato de Bon Jovi com a propriedade da NFL se tornou uma história memorável, em vez de uma realidade. Se ele tivesse dado o salto, certamente teria mudado o cenário do futebol. Mas fiel às suas raízes, ele escolheu a lealdade em vez da oportunidade, provando que algumas lealdades são mais profundas do que acordos comerciais.