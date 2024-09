A revisão do VAR: cartão vermelho de Martínez, bloqueio de Martinelli em Éderson

O árbitro de vídeo causa polêmica toda semana na Premier League, mas como as decisões são tomadas e elas estão corretas?

Após cada fim de semana, analisamos os principais incidentes para examinar e explicar o processo tanto em termos do protocolo VAR quanto das Leis do Jogo.

Na análise do VAR desta semana: O zagueiro do Manchester United Lisandro Martínez deveria ter sido expulso no Crystal Palace? Gabriel Martinelli, do Arsenal, cometeu falta no goleiro do Manchester City, Éderson, antes de Gabriel marcar? E houve um caso para um cartão vermelho para o goleiro do Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario?

Possível cartão vermelho: desafio de Martínez a Kamada

O que aconteceu: O Manchester United estava no ataque no minuto 63 quando a bola correu solta para a ponta da área. O meio-campista do Crystal Palace, Daichi Kamada, foi desafiar Lisandro Martínez, com o jogador do United parecendo entrar no desafio com os dois pés. O árbitro David Coote marcou um tiro livre para o Palace e advertiu Martínez.

Decisão do VAR: Nenhum cartão vermelho.

Lisandro Martínez salta com os dois pés sobre Daichi Kamada. BBC

Revisão do VAR: O VAR, Chris Kavanagh, decidiu que, como Martínez não fez nenhum contato com Kamada, o cartão amarelo mostrado em campo foi um resultado disciplinar aceitável, mas é difícil ver como esse desafio poderia ser considerado uma ação futebolística. A lei também não exige que um jogador faça contato com um oponente para que seja uma infração de cartão vermelho.

Martínez pulou diretamente em direção a Kamada, pisando na bola de uma forma que deve ser vista como um risco à segurança de um adversário. Como pode haver justificativa para tentar jogar a bola dessa forma? Martínez deveria ter sido expulso.

O meio-campista do Luton Town, Jacob Brown, escapou de um cartão vermelho do VAR por um desafio semelhante contra o Manchester City na temporada passada, pulando com os dois pés e fazendo contato com a bola. Brown avançou para Phil Foden com um pé em vez de dois, e embora tenha havido um leve contato com a perna do oponente, não houve o movimento de pisar.

Jacob Brown deveria ter sido expulso por atacar Phil Foden. BBC

O Painel Independente de Incidentes Principais de Partida (KMI) da Premier League votou unanimemente que o árbitro Tim Robinson e o VAR Jarred Gillett perderam um cartão vermelho por jogo sujo sério. Ele observou: “O atacante escapa dessa disputa porque ganha parte da bola, mas a técnica do tackle pulando com os dois pés é chocante e muito perigosa.”

Você pode copiar e colar essa descrição neste incidente.

Possível penalidade: Mão na bola de Lacroix, Lerma

O que aconteceu: O United fez uma cobrança de falta na área aos 68 minutos, ela desviou na cabeça de Ismaïla Sarr, do Palace, antes de aparentemente tocar no braço de Maxence Lacroix e, em seguida, Jefferson Lerma. A bola correu para trás para escanteio.

Decisão do VAR: Sem penalidade.

A bola toca no braço de Jefferson Lerma. BBC

Revisão do VAR: Handebol vai ter que ser flagrante para o VAR se envolver nesta temporada, com a interpretação se aproximando de onde estava há alguns anos. Mas mesmo com uma abordagem mais relaxada, isso não teria resultado em um pênalti na temporada passada também.

Tanto Lacroix quanto Lerma têm os braços em posições justificáveis ​​pelo movimento, não estendidos para longe do corpo, e nenhum deles coloca a mão na bola.

Possível falta antes do gol: Martinelli sobre Ederson

O que aconteceu: O Arsenal saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo quando Gabriel Magalhães cabeceou para o gol após escanteio de Bukayo Saka, mas houve falta no goleiro Éderson quando o cruzamento saiu por cima? (assista aqui)

Decisão do VAR: O gol está marcado.

Gabriel Martinelli se posiciona para impedir que Ederson vá em direção à bola. BBC

Revisão do VAR: Isso foi quase uma cópia carbono de uma rotina de canto de alguns minutos antes. Saka entregou no poste de trás para encontrar a corrida de Gabriel, com Gabriel Martinelli se colocando atrás de Ederson para criar uma posição de bloqueio.

Isso pode muito bem levar a uma intervenção do VAR nas outras principais ligas europeias, com contato com o goleiro na área, mas há muitos exemplos de que isso não foi penalizado na Premier League.

Se um jogador atacante se mantém firme ou não faz nenhum movimento claro na direção do goleiro, isso é visto como contato normal de futebol e é por isso que não houve intervenção do VAR, John Brooks.

O Arsenal foi o alvo de tal decisão há dois anos, quando Douglas Luiz, do Aston Villa, marcou direto de um escanteio. Boubacar Kamara foi acusado de bloquear o goleiro do Arsenal Aaron Ramsdale, mas o VAR determinou que o jogador do Villa não se moveu e não houve falta.

O Aston Villa marcou contra o Arsenal quando Boubacar Kamara atrapalhou Aaron Ramsdale. BBC

E na temporada passada, o goleiro do Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, sofreu gols contra o Man City e o Everton quando os adversários colocaram jogadores na frente dele para impedir uma corrida livre em direção à bola.

Tudo se resume a se você acha que um goleiro tem o direito de correr livre para pegar a bola ou se é responsabilidade dele — ou de um companheiro de equipe — garantir que não seja bloqueado. Você também pode argumentar que Ederson se colocou em uma posição ruim nas duas rotinas de escanteio.

Possível cartão vermelho: Haaland por jogar bola em Gabriel

O que aconteceu: Depois que o Man City empatou no oitavo minuto de acréscimo, Erling Haaland pegou a bola no fundo da rede e a jogou na cabeça de Gabriel enquanto ele corria de volta para o campo.assista aqui)

Decisão do VAR: Nenhum cartão vermelho.

Erling Haaland lança a bola na cabeça de Gabriel. BBC

Revisão do VAR: É petulante, mas a sugestão de que deveríamos ver cartões vermelhos do VAR por isso está longe da realidade. Foi analisado por Brooks, mas não foi considerado um ato de conduta violenta.

Vemos jogadores chutando e jogando a bola nos oponentes regularmente, mas eles nunca são expulsos por isso. Isso não quer dizer que você não poderia argumentar o caso dentro da lei, mas Haaland realmente teria que jogar a bola com muito mais força ou brutalidade para o VAR considerar isso um cartão vermelho — mas o atacante do City teria sido advertido se os oficiais de campo tivessem visto.

Como o VAR analisou, não pode haver ação retrospectiva, não que isso teria atingido o limite para uma acusação. Embora a possibilidade de ação retrospectiva ainda exista, o VAR significa que as chances de um incidente não ser analisado por nenhum dos oficiais são extremamente pequenas. Então, como consequência, isso não acontece mais.

Possível penalidade: desafio de Fofana em Summerville

O que aconteceu: O West Ham United estava perdendo por 2 a 0 e no ataque aos 28 minutos quando Crysencio Summerville tentou receber um passe de Lucas Paquetá. Summerville teve seu braço segurado pelo zagueiro do Chelsea Wesley Fofana e foi para o chão. O árbitro Sam Barrott dispensou os apelos de pênalti, e o lance foi para o VAR, Stuart Attwell.

Decisão do VAR: Sem penalidade.

Crysencio Summerville queria pênalti após ser contido por Wesley Fofana. BBC

Revisão do VAR: Trata-se de julgar o impacto das ações de um jogador, e muitos acharão que Fofana impediu Summerville de fazer o passe, e que deveria ser pênalti.

Vimos várias situações semelhantes que não resultaram em penalidades, onde a imobilização não foi prolongada e isso não fez com que o atacante caísse da forma como aconteceu.

Então, o VAR está considerando se a retenção realmente impediu Summerville da maneira que ele está sugerindo. Attwell levará em consideração por quanto tempo Summerville foi retido, e se o jogador passou de forma teatral; isso se encaixa na natureza da retenção?

Attwell decidiu que a retenção era apenas “passageira” e Summerville caiu muito facilmente. Está bem na ponta de uma intervenção, mas talvez não chegue a atingir o alto padrão da Premier League.

Podemos ver o Painel KMI dizer que isso deveria ter sido dado como pênalti em campo, mas não atingiu o limite para o VAR. O West Ham se beneficiou disso no início da temporada para o pênalti que eles ganharam contra o Aston Villa. O painel KMI considerou que o árbitro Tony Harrington não deveria ter dado, mas também disse que era subjetivo e não era um erro suficiente para justificar o VAR para cancelar o pênalti.

A barra alta significou que o VAR na Premier League não chegou a resultados que, para muitos, seriam mais justos. Mas a PGMOL e a Premier League diriam que é o exemplo perfeito de “decisão do árbitro” — então, seja qual for a forma como for dada, continua sendo uma decisão em campo, pois fica dentro do corredor da subjetividade, onde qualquer resultado é aceitável.

Neste ponto, na temporada passada, houve sete intervenções subjetivas do VAR, enquanto nesta temporada houve apenas três — uma das quais foi por impedimento. É uma amostra pequena e muito cedo para tirar conclusões sobre o número de intervenções e, na verdade, houve muito menos controvérsia com decisões de arbitragem nesta temporada.

Possível cartão vermelho: Mão na bola de Vicario

O que aconteceu: Yehor Yarmoliuk cruzou para a área no minuto 58, com o goleiro do Tottenham Vicario saindo para reclamar a bola antes de Mikkel Damsgaard. Vicario deu três toques para manter a bola longe de Damsgaard, mas o terceiro foi fora da área. A equipe de arbitragem permitiu que o jogo continuasse, com Kristoffer Ajer sendo advertido por seus protestos.

Decisão do VAR: Nenhum cartão vermelho.

Revisão do VAR: Há um equívoco comum de que tocar a bola com a mão fora da área é um cartão vermelho automático, mas o goleiro deve estar negando uma oportunidade óbvia de gol (DOGSO).

Os dois primeiros toques de Vicario são importantes, pois eles vêm quando a bola está dentro da área e levam a bola para trás de Damsgaard e para longe do gol. Isso significa que a direção da viagem é para longe do gol, Damsgaard não tem uma chance realista de obter o controle imediato da bola e dois jogadores do Tottenham teriam a capacidade de fechá-lo.

Se Vicario tivesse tocado na bola fora da área e ela estivesse indo em direção ao gol para Damsgaard correr, seria um caso claro de DOGSO.

Guglielmo Vicario toca a bola com a mão fora da área. BBC

Como não é DOGSO, o VAR não pode se envolver para dizer ao árbitro, John Brooks, que um toque de mão foi perdido, então um tiro livre e um cartão amarelo devem ser concedidos. A verdadeira questão é para o assistente, pois ele teve a visão chave para perceber que Vicario havia tocado fora da área.

Deveria ter sido um cartão amarelo e uma falta para o Brentford, mas nada mais que isso.

Algumas partes factuais deste artigo incluem informações fornecidas pela Premier League e pela PGMOL.